Grande Fratello Vip, confessione intima: “È stato l’amore più importante”

Grande Fratello Vip, racconta di una delle storie d’amore più importanti della sua vita durante un colloquio all’interno della casa

Spesso nella casa del Grande Fratello si generano situazioni di intimità, dove i concorrenti si lasciano andare a confessioni spesso tenute nascoste. Il “cuore si apre” e si parla di situazioni molto personali. E’ il caso di due concorrenti, che insieme si sono confrontate sui loro amori passati. Entrambe non sono più ragazzine, e sicuramente hanno molta esperienza alle spalle.

Ed ecco che la più “anziana” del gruppo parla della sua vita sentimentale, che tra l’altro è stata per molti anni di dominio pubblico. Uno dei suoi amori più famosi è quello con José Carreras. Lui, all’epoca era sposato, ma per lei ha lasciato la moglie. Tuttavia, quella che sembrava una bella storia d’amore è poi naufragata, perché è stata lei a lasciare lui in quanto non credeva più in questa storia.

Grande Fratello, la confessione su un grande amore del passato

Eppure, la passione tra i due era troppo forte per finire, e quindi sono tornati insieme. A quel punto la loro relazione è ripartita, ed è durata per ben 13 anni. La concorrente ha raccontato che lui era anche tornato con la moglie, con la quale – nel frattempo – aveva avuto due figli. Lei è Katia Ricciarelli e racconta che a causa di questa vicenda ha sofferto molto.

Ad ascoltare le sue confessioni è Miriana Trevisan che condivide le difficoltà dell’amica nell’avventurarsi in questo ricordo: “Si capisce che l’hai amato molto”, ha detto. Ma la Ricciarelli in un certo senso la spiazza: “L’amore più importante per me – dice – è quello della maturità, perché ti lascia una traccia più profonda”.