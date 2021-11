Crollo di Francesca Cipriani al Grande Fratello vip: lacrime amare

Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani in crisi nera. Piange per la casa: cosa è successo alla vulcanica soubrette e perché si dispera

Non c’è alcun dubbio che Francesca Cipriani è un po’ “l’anima della festa” nella casa del Grande Fratello. La vulcanica soubrette è un fiume in piena: non si ferma mai. Anche se a volte è un po’ “insopportabile” è innegabile la sua simpatia e il suo spirito sempre allegro. Alcune trovate sue sono assurde, e i concorrenti della trasmissione si divertono molto con lei, spesso prendendola in giro.

Insomma, si tratta del classico “personaggio” che in un contesto come quello del reality di Canale 5 richiama sempre l’attenzione. Tuttavia, la Cipriani non è solo sorrisi e scherzi. Ha anche il suo bel “caratterino” e spesso è uterina e cambia umore improvvisamente.

Grande Fratello Vip, la disperazione di Francesca Cipriani è totale

Anzi, talvolta si lascia andare a scene di disperazione che francamente sembrano davvero eccessive. Fortunatamente, quasi sempre tutto passa in fretta e le torna il sorriso di sempre. Stavolta, l’ultimo imprevisto che l’ha mandata in totale crisi è una tinta ai capelli fatta dalle sue compagne di appartamento. Purtroppo, il lavoro è risultato sbagliato e Francesca si è letteralmente disperata.

Coperta da grossi occhiali da sole, ha chiesto aiuto, implorando le sue amiche di sistemarla il più possibile. Tuttavia, nonostante la tinta “sbagliata” fosse evidente, il guaio non sembrava così grosso e piano piano Francesca si è rasserenata. Di certo, quando uscirà, andrà alla ricerca immediata di un parrucchiere…