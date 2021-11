Aldo Montano massacra Alex Belli: scintille al GF Vip, il web applaude

Aldo Montano ha massacrato Alex Belli, non mandandogliele di certo a dire dopo il confronto di ieri sera al Grande Fratello Vip.

Aldo Montano e Alex Belli hanno avuto un’acceso confronto durante la diretta di ieri sera al GF Vip con Alfonso Signorini.

L’ex stella di Centovetrine ha accusato il suo compagno di viaggio di non prendere una posizione e di non schierarsi mai, raccontando verità addolcite piuttosto che essere sincero. Questa critica, fatta in confessionale, non ha di certo fatto piacere al diretto interessato, che ha replicato affermando di essere semplicemente una persona educata che non ama fare strategie.

Il tutto, dopo qualche botta e risposta, sembrava essersi chiarito ma nelle scorse ore è arrivata una nuova lite tra Alex Belli e Aldo Montano e il pubblico della rete, come dimostrato da alcuni tweet incorporati in fondo a questo articolo, sembrerebbe essere tutto dalla parte dello sportivo.

Scoppia la lite tra Alex Belli e Aldo Montano: “Io non sono come te”

Il tutto è iniziato poche ore fa, quando al risveglio Alex Belli ha sorriso e salutato Aldo Montano come se niente fosse, ma quest’ultimo non ha reagito affatto bene, affermando che dopo le accuse ricevute ieri sera al Grande Fratello Vip trova alquanto incoerente che lui venga a fargli tanti sorrisi di prima mattina.

Per l’attore, invece, non c’è nulla di incoerente. In quanto per lui, essendo tutto un gioco, il tutto nasce e muore lì, ma per Aldo non è così tant’è che lo ha accusato di essere bravo soltanto a parole, lanciandogli numerose provocazioni su reagire fisicamente oltre con le frecciate in confessionale, facendo probabilmente il verso alle discussioni avute in passato dall’attore con gli altri concorrenti, visto che si avvicinava loro faccia a faccia

Aldo Montano e Alex Belli hanno litigato al Grande Fratello Vip e tra i due il confronto stava per diventare qualcosa di molto di più di un semplice scambio di parole, fin quando Miriana Trevisan non si è avvicinata per allontanare lo sportivo. Sicuramente nei prossimi giorni, verranno a galla maggiori dettagli sulla vicenda.