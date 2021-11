Francesca Cipriani crolla al GF Vip: confessione strappalacrime in diretta

Francesca Cipriani è crollata al Grande Fratello Vip, facendo una confessione in diretta che non aveva mai osato dire prima di stasera.

Francesca Cipriani durante il corso della diretta di questa sera del GF Vip ha mostrato un lato inedito del suo vissuto. La concorrente di Alfonso Signorini ha messo un secondo la parte più simpatica e spensierata della sua personalità, per mostrare al pubblico del piccolo schermo il lato più fragile di sé.

Il tutto è nato attraverso una sorpresa fattale da suo padre, che non vede da due anni a causa della pandemia. In quanto lui vive negli Stati Uniti. Francesca Cipriani è crollata in diretta, rivelando di non aver avuto un’infanzia facile non solo a causa del divorzio dei suoi genitori ma anche per essere stata vittima di bullismo a scuola.

GF Vip, Francesca Cipriani crolla in diretta: l’amaro retroscena sulla sua infanzia

Francesca Cipriani, durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip, ha ammesso di non aver avuto un’infanzia facile. In quanto da piccola era un po’ in carne e questo elemento ha scatenato la furia dei suoi compagni di classe che l’hanno presa di mira non solo per il suo aspetto fisico ma anche per la sua allegria.

Questo ha segnato e ferito non poco la concorrente di Alfonso Signorini, che ha vissuto un incubo durante il corso di quegli anni, tenendo tutto il dolore che provava per sé senza mai parlarne con anima viva.

“I bambini sono tutti belli, anche se sono in carne” ha confidato la Cipriani tra le lacrime, ricordando quei momenti difficili che ha vissuto quando era soltanto una bambina che si rifugiava nei suoi sogni per scappare da una realtà che in fondo non la rappresentava.

Francesca Cipriani al GF Vip ha raccontato un lato inedito della sua vita, rivelando l’aspetto più facile e delicato della sua personalità, mettendo da parte per qualche istante la sua innata simpatia e voglia di divertirsi.