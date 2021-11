Adriana Volpe si ribella al GF Vip: l’affondo ad Alex Belli gela la Casa

Adriana Volpe si è ribellata al Grande Fratello Vip, lanciando un affondo ad Alex Belli che non è passato inosservato nella Casa tra i vipponi.

Adriana Volpe durante il corso di quest’esperienza al GF Vip nelle vesti di opinionista sta mostrando un lato del suo carattere che non aveva mai rivelato prima. Una personalità tagliante e pungente, l’opinionista non si nasconde dietro ad un dito, pronta a commentare le dinamiche che vedono protagonisti i concorrenti di Alfonso Signorini.

Come durante la diretta di questa sera dove non si è risparmiata nei confronti di Alex Belli, dandogli dell’incoerente per aver criticato Gianmaria Antinolfi quando secondo lei adotterebbe la stessa strategia.

Adriana Volpe ha bocciato Alex Belli al GF Vip, non mandandole di certo a dire all’ex star di Centovetrine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip 2021, doppia bomba per Signorini: chi potrebbe entrare in casa

Alex Belli criticato da Adriana Volpe al Grande Fratello Vip: “Incoerente!”

Adriana Volpe, facendo riferimento al confronto tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi, ha fatto notare all’attore di CentoVetrine che lui ha criticato l’ex di Belen Rodriguez perché ha basato il suo percorso al Grande Fratello Vip appoggiandosi sugli altri. In particolar modo su Soleil Sorge e Sophie Codeogoni, quando in realtà anche lui farebbe la stessa cosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Soleil Sorge e Alex Belli, frasi agghiaccianti su Gianmaria Antinolfi al GF Vip

“Hai criticato prima Gianmaria, dicendogli che lui si è appoggiato prima a Soleil e poi a Sophie e lo hai invitato a fare il suo percorso da solo” ha esordito l’opinionista. “Ma tu predichi bene e razzoli male, sei incoerente“ ha subito aggiunto. “Visto che hai baciato prima Soleil e dopo Sophie. Ok il gioco” ha poi fatto notare. “Ma nessuno te l’ha chiesto” ha concluso tagliante.

Alex Belli è rimasto senza parole al Grande Fratello Vip. In quanto non si sarebbe mai aspettato una critica del genere da parte dell’opinionista, ma Adriana Volpe non si nasconde ed è pronta a rivelare tutto ciò che pensa ai concorrenti di Alfonso Signorini senza addolcire in alcun modo la pillola.