Soleil Sorge e Alex Belli fanno infuriare il pubblico del Grande Fratello Vip e lo staff di Gianmaria Antinolfi: le frasi agghiaccianti sull’imprenditore napoletano.

Soleil Sorge e Alex Belli nella bufera. L’attore e l’influencer hanno instaurato un vero e proprio sodalizio. I due, oltre a dormire nella stessa stanza, l’uno accanto all’altra, trascorrono molto tempo insieme. Con la stessa visione, nelle scorse ore, Belli e Soleil si sono scagliati contro Gianmaria Antinolfi utilizzando delle frasi infelici che hanno scatenato la durissima reazione del popolo del web e dello staff dell’imprenditore napoletano che chiede un intervento immediato da parte del Grande Fratello.

Sul web, è scoppiata un’infuocata polemica non solo per le frasi pronunciate con Soleil, ma anche per una discussione dai toni alti avvenuta in giardino tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi al termine della Festa di Halloween. Il popolo del web, infatti, non ha gradito l’atteggiamento dell’attore nei confronti dell’imprenditore napoletano.

Soleil Sorge e Alex Belli nella bufera: il web si schiera con Gianmaria Antinolfi

Il popolo del web si schiera con Gianmaria Antinolfi dopo le frasi pronunciate nei suoi confronti da Alex Belli e Soleil Sorge. A scatenare inizialmente la rabbia del web e dello staff di Gianmaria Antinolfi è stata Soleil che, parlando dell’ex fidanzato, ha detto: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano“.

Successivamente, la famiglia di Gianmaria Antinolfi ha pubblicato la seguente nota in merito all’accaduto:

“Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di disapprovazione, sgomento e critica, numerosissimi messaggi di affetto e di stima nei confronti di Gianmaria. Tutti chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti per tutelare la sua immagine, la sua dignità, la sua persona!

Seguiamo con attenzione le vicende che in questi giorni si stanno susseguendo.

Affideremo a dei professionisti la valutazione dei filmati per sapere se sussistono gli estremi per poter agire legalmente.

Ma, ad ogni modo, sarà Gianmaria una volta uscito dalla casa a valutare la gravità delle affermazioni fatte. Non vogliamo in alcun modo sostituirci al suo insindacabile giudizio.

Vi ringraziamo del vostro supporto.

La famiglia"



Al termine della Festa di Halloween, invece, è stato Alex Belli a far infuriare il web affrontando Gianmaria nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2021. I toni e l’atteggiamento dell’attore hanno diviso il web che chiede dei provvedimenti immediati da parte della produzione.

L’accaduto sarà al centro della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera?