Un posto al sole, anticipazioni choc: pericolo imminente a Palazzo Palladini

Un posto al sole è pronto a far restare il suo pubblico con il fiato sospeso. Il motivo? Gli abitanti di Palazzo Palladini sono in pericolo.

Un posto al sole, nonostante le festività, non vai mai in vacanza. Anche questa settimana la soap opera partenopea torna sul piccolo schermo degli italiani. Pronta a tenere i telespettatori con il fiato sospeso perchè mai come in questo periodo gli abitanti di Palazzo Palladini sono in pericolo.

L’aggressore di Susanna non è ancora stato trovato e lui è pronto a colpire ancora una volta e sembrerebbe aver trovato anche la sua nuova vittima. Purtroppo sembrerebbe che a trovarsi nel suo mirino sia proprio Rosella Saviani.

Anticipazioni Un posto al sole, Rossella rischia grosso: è in pericolo

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Rossella si ritroverà ad affrontare un periodo complicato della sua vita. In quanto vive un turbine di emozioni nel vedere i suoi genitori, Silvia e Michele, allontanarsi a causa del tradimento di le. Il giornalista però è intenzionato a riconquistare sua moglie, riuscendo a comprendere di aver avuto una parte di sbagli in questa stazione.

D’altra parte però, la giovane Saviani non può fare a meno di essere contenta della sua conoscenza con Riccardo. Il medico sembra essere la persona giusta per lei, ma il pericolo purtroppo è dietro l’angolo.

Sembra essere chiaro più che mai che l’aggressore di Susanna sia Mattia e che quest’ultimo provi una sorta di insofferenza nei confronti del genere femminile. In particolar modo nel corso di queste settimane, quando nota il periodo delicato che Rossella sta vivendo, facendo intuire che la prossima vittima potrebbe essere lei.

Un posto al sole, come vi abbiamo anticipato, questa settimana vi terrà con il fiato sospeso anche perchè oltre a Rossella, c’è anche un altro personaggio che sembrerebbe aver trovato l’amore: Vittorio. Il giovane sembrerebbe essere pronto a lasciarsi andare con Speranza, mentre la terrazza è pronta a festeggiare il battesimo di Federico.