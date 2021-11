Quali sono i segni più violenti dello zodiaco? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni più violenti dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni più violenti dello zodiaco, quelli che si lasciano andare un po’ troppo a maniere che bisognerebbe evitare. È importante conoscere di quali segni si tratta, in modo da girare al largo quando queste persone non sono molto serene. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più capricciosi , quali sono i segni più protettivi, quali sono i segni che odiano lo sport e quali sono i segni più irresponsabili. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più violenti dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque.

I cinque segni più violenti dello zodiaco: Capricorno

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto testarde. Far arrabbiare un Capricorno è una pessima idea. Si tratta di persone che non sono interessate alle idee altrui e spesso diventano aggressivi quando vengono contraddetti. In queste occasioni è impossibile tenerli calmi.

Cancro, gli ipercritici

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto critiche. Si tratta di persone maniacali, che si occupano di ogni minimo dettaglio. Per questo motivo, quando qualcosa non va come avevano progettato, le persone nate sotto questo segno possono diventare molto aggressive. Ed è proprio quello il momento giusto per allontanarsi da un Cancro.

Sagittario, gli impulsivi

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto impulsive. Un Sagittario non pensa mai alla violenza e non ama usare le maniere forti. A volte però, quando alcune situazioni non vanno come previsto, un Sagittario può andare su tutte le furie e potrebbe usare la violenza, sia fisica che verbale.

Leone, gli orgogliosi

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto orgogliose e hanno un carattere molto forte. Quando un Leone si sente in pericolo e capisce che potrebbe perdere qualcosa di importante, tira fuori gli artigli. In questi casi, le persone di questo segno potrebbero diventare particolarmente violente ed aggressive.

I cinque segni più violenti dello zodiaco: Scorpione

Al primo posto di questa particolare classifica c’è lo Scorpione. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco odiano i tradimenti. In queste occasioni, uno Scorpione è in grado di compiere qualsiasi gesto ed è impossibile tenere a freno la sua rabbia. Mai tradire una persona di questo segno zodiacale!