Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, sembra astratta ma non lo è. Potresti notare un paio di figure ben distinguibili. Quale hai notato per prima? Qual è il particolare che ha attirato per primo la tua attenzione?

Dovrai semplicemente scegliere una di queste due opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Le soluzioni del test

Hai visto una nota musicale: se hai notato una nota musicale, vuol dire che sei una persona creativa. Fai molta attenzione ai dettagli, sei preciso in qualsiasi contesto tu venga introdotto. Per te è molto importante la famiglia. Odi le ingiustizie e tendi a guardare il bicchiere sempre mezzo pieno. Sei una persona molto generosa.

Hai visto un cigno : se hai notato un cigno, vuol dire che sei una persona equilibrata. Provi sempre a ragionare prima di agire, non ti piace buttarti in un’avventura senza aver analizzato tutti i pro e i contro. Sei un maniaco del controllo e detesti le persone egoiste. Non sei una persona generosa, di solito chiedi sempre qualcosa in cambio quando qualcuno chiede il tuo aiuto.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, cosa hai visto prima? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.