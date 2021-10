Le strane manie di una diva del cinema e qualche piccola stranezza. Sarà davvero questo il segreto del successo. Alcune abitudini sono assurde

La bellezza è affascinante, ma spesso può essere misteriosa e richiedere importanti sacrifici. A maggior ragione per quelle donne che, nonostante il passare degli anni, la mantengono intatta. E anzi, spesso la loro sensualità aumenta con il passare del tempo. Ed è tipica la domanda di chi osserva con ammirazione alcune dive del cinema, o magari della musica.

Ma quale è il suo segreto? Provate a chiederlo alla meravigliosa Demi Moore. La nota attrice americana, protagonista – tra gli altri – di “Salvate il soldato Jane” – sembra davvero non temere il tempo che passa. Oggi ha 58 anni, ma davvero non li dimostra. Va detto, che purtroppo la grande attrice ha un po’ esagerato con qualche “ritocchino”. Il chirurgo si è fatto prendere la mano e qualcosa di strano è spuntato sul viso della nota attrice.

L’incredibile segreto di bellezza della grande diva del cinema

Zigomi un po’ troppo accentuati, ma al di là di questo “problemino” il fascino della diva di Hollywood è innegabile. E quindi si accennava a quale potesse essere il suo segreto: si tratta di una pratica molto antica, ma francamente difficile da accettare. Vale a dire affidarsi all’opera delle sanguisughe. Questi disgustosi vermi operano una sorta di filtro naturale e di pulizia del sangue.

Utilizzarle (facendosi, di fatto “mangiare”) serve a disintossicarsi in modo naturale. E al di là del coraggio che ci vuole, l’operazione non ha controindicazioni. E’ sicuramente necessario uno stomaco molto forte, ma evidentemente Demi Moore non teme nulla pur di apparire splendida e affascinante, come si è mantenuta fino ad oggi. (ritocchino estetico esagerato a parte).