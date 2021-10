Dal successo al momento difficile: l’attrice svela tutto

L’attrice svela tutta la verità: dal successo al momento più difficile della sua vita

Tutti noi rimaniamo affascinati dalle vite delle persone famose: vite da copertina.

Ma sappiamo tutti che per nessuno è facile e tutti hanno mille problemi, chi più gravi e chi meno.

Con l’arrivo dei social e la possibilità di far vedere tutto quello che facciamo nella nostra vita è iniziata la gara a chi ha la vita più bella.

Devi ricordati, però, che molte volte è finzione, una foto fatta bene e studiata nel minimo dettaglio o un momento felice portato all’estremo.

Oggi parliamo di una attrice nata come comica. Il suo lavoro l’ha portate a dover essere sempre al massimo delle sue energie e solare e la vera e cruda verità non possono essere confessate.

Negli ultimi anni, però, ha imparato ad aprirsi e a parlare anche dei drammi e dolori della sua vita.

Ecco di chi stiamo parlando e cosa è successo

Anna Maria Barbera parla del suo dramma: “Ho affrontato un periodo difficile“

Anna Maria Barbera nasce come comica nel ruolo della Sconsolata al programma Zelig.

Dopo ha continuato nel mondo dello spettacolo come attrice lavorando per Cine Panettoni e con Leonardo Pieraccioni ne Il paradisio all’improvviso.

Nella sua carriera si è dedicata anche alla pubblicazione di ben tre libri.

Anna non ama parlare del suo passato, soprattutto di sua mamma e sua figlia. La vita l’ha fatta soffrire e lei vuole dimenticare.

In un ospitata a Domenica In dalla fantastica Mara Venier, Anna Maria è riuscita ad aprirsi un pochetto di più, ma è comunque rimasta distaccata dalla presentatrice quasi come se avesse paura di lei.

Barbera rimane sulla difensiva come se avesse paura di parlare e di scendere in dettagli su ogni aspetto privato della sua vita.

Dopo delle chiacchiere più superficiali, Mara ha chiesto come stesse la madre della comica, ma Anna Maria rimane molto vaga.

“Ho affrontato un periodo difficile, il peggio è passato e non voglio più parlarne. Penso che le persone proseguano il viaggio e non è che va via. l problema è fare i conti con la sofferenza quando c’è una assenza” racconta la comica e continua: “Nel rispetto di tutti, e della mia mamma che tira avanti, io devo stare attenta a quello che dico: ‘Cara mamma, tutto apposto!’ (Lo dice in dialetto)“.

Anna Maria Barbera e il rapporto col padre di sua figlia

La Venier prova a toccare un altro tassello della vita della comica, ovvero la figlia Charlotte.

Barbera decise di mollare il fidanzato nonché padre della bimba prima che lei nascesse.

“Quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me. E io l’ho lasciato per avere lei” spiega la comica.

“Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinché il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino” spiega Anna parlando anche del suo rapporto con la religione: “La fede mi guida anche quando sembra che le forze vengano meno“.

Anna Maria Barbera e l’allontanamento dal piccolo schermo

Anna Maria Barbera manca da tempo sul piccolo schermo e questo perché ha deciso, dopo una dura riflessione, di dedicarsi al teatro.

“Sto facendo molto teatro con una grande risposta del pubblico” confessa soddisfatta la comica.

Anna, dopo anni di lavoro nel mondo dello spettacolo, ha capito che non era fatto per lei.

Durante l’intervista Mara Venier domanda come fossero i suoi rapporti con alcuni personaggi famosi.

Si parla di Ronn Ross: “Era un po’ rigido, siamo andati su e giù con lui. Ma era un buon compagno sì” e poi di Carlo Vanzina: “Non avevo un grande rapporto umano, ma professionale. Un grande rapporto professionale. Desideravo dedicare a lui un pensiero anche per salutare suo fratello Enrico“.

Dopodiché, la presentatrice chiede a Anna di raccontare come fosse rapporto di lei con il suo lavoro nel piccolo schermo.

“Nell’ambiente ci sono una serie di rapporti che ti porta e ti obbliga a intrattenere, a frequentare determinate persone. Io tendo all’armonia con i colleghi. Poi non è necessario che nascano delle amicizie che ti legano particolarmente” racconta e conclude Barbera: “E’ inutile fingere di avere delle confidenze“.

Anna Maria Barbera non ha avuto affatto una vita facile, ma non si arrende. Ha deciso di allontanarsi dai riflettori per smettere di fingere di avere una vita che in realtà non ha