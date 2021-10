“Mangio solo cibi viola”: l’assurda scelta della star della musica

Le più incredibili abitudini delle star. Tutti hanno la propria routine, anche se bizzarre. C’è una star che mangia solo cibi viola

Più sono famosi e più sono viziati. Vip, stelle del cinema, star, divi e dive, attori di Hollywood. Ne fanno di tutti i colori e hanno abitudini a dir poco inconsuete, soprattutto quando si tratta di stare a tavola. La dieta, e vale anche per la gente comune, spesso è una vera e propria fissazione. Figurarsi per chi fa della propria immagine lo strumento di lavoro, per non parlare delle donne e l’importanza del loro corpo.

Ma la questione non riguarda soltanto le dive del cinema. Anche nel mondo della musica, e in particolare della canzone, ha delle star decisamente capricciose. Non sono attrici, ma non hanno nulla da invidiare ai protagonisti di Hollywood. E anche se l’aspetto fisico con la musica non c’entra niente, quando una cantante è bella non passa di certo inosservata. E’ il caso, ad esempio, di una notissima artista americana.

L’incredibile abitudine alimentare della star della musica

Famosa, ovviamente, per la sua bellissima voce e alcune canzoni di grande successo. Ma anche il suo aspetto fisico ha sempre lasciato il segno. La sua, infatti, è una bellezza decisamente “curvy”, che punta moltissimo sulle forme a dir poco generose. Insomma, sia quando canta, sia quando non lo fa, mostra femminilità da tutti i pori. Eppure, la sua linea morbida non fa pensare che lei sia una fissata con le diete. E invece si è venuto a scoprire una sua stranissima abitudine, che per la verità è condivisa anche da altre persone.

Lei è Mariah Carey, e ama mangiare soltanto cibi viola. Ebbene sì: lo fa per tre giorni alla settimana e non mangia altro. Sono sicuramente belli da vedere, soprattutto se raggruppati insieme, e chiaramente si tratta solo di verdure e ortaggi. Melanzane, cipolla, frutta di bosco e simili la fanno da padrona nella sua dieta per metà settimana. Ovviamente si tratta di soli cibi vegani. Eppure la bella Mariah si tiene comunque in forma, con le sue “forme” appunto, sempre pronte a colpire gli sguardi.