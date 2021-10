Te ne sei sempre vantato ma l’oroscopo confermerà questa tua caratteristica? Scopriamolo con la classifica dei segni zodiacali più protettivi!

Ehi, non vogliamo di certo dire che tu sia un fanfarone ma solo cercare di capire se è vero che tu, tra tutte le persone che conosci, sei un vero e proprio… protettore!

Nella classifica dell’oroscopo di oggi, infatti, abbiamo deciso di svelare le prime cinque posizioni dei segni zodiacali più capaci di proteggere.

Che ne dici, potresti essere tra le prime posizioni oggi?

Ci sono persone, infatti, che si vantano anche troppo di essere protettive e, a voce, sono capaci di tutto e di più.

Ma nei fatti, queste persone, sanno davvero proteggere gli altri? Scopriamolo subito!

I segni zodiacali più protettivi: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ehi, non pensare che questa tartaruga non sia in grado di proteggersi da sola! Va bene che è piccola ma il suo guscio (prima o poi) diventerà abbastanza forte da permetterle di “scamparla” per tantissimi anni.

C’è poco da prendere in giro, veramente!

La piccola tartaruga in foto ed il suo guscio protettivo ci hanno fatto pensare ai segni più protettivi dell’oroscopo.

Conosci qualcuno “duro” come il guscio di questa tartaruga oppure sei tu la persona che si preoccupa sempre di proteggere tutti gli altri?

Scopriamolo subito con la classifica di oggi dell’oroscopo: che ne dici, ti va di scoprire quanto o se sei veramente protettivo come credi di essere?

Ecco le prime cinque posizioni della classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali più bravi… a proteggere gli altri!

Scorpione: quinto posto

Come? Non credete che gli Scorpione possano rientrare tra i segni più protettivi di tutto lo zodiaco? Allora vuol dire che non ne conoscete uno o che, semplicemente, non avete mai fatto caso a tutto quello che fa per voi!

Gli Scorpione, infatti, sono spesso persone che vedono “più a lungo” degli altri e sanno cosa potete aspettarvi sulla vostra strada.

Per questo motivo, spesso, lo Scorpione è un segno che non si fa problemi a “proteggervi” accompagnandovi (figurativamente e letteralmente) nel vostro percorso!

Maestri, saggi, amici, compagni: gli Scorpione vi accompagneranno senza problemi dovunque dobbiate andare e vi difenderanno e proteggeranno per tutto il cammino!

Leone: quarto posto

Per quanto desidererebbe trovarsi più un alto nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo, il Leone arriva solo fino al quarto posto.

Sì, i Leone sono persone decisamente protettive ma, spesso e volentieri, dobbiamo ammettere che lo sono per i motivi sbagliati!

Il Leone è molto protettivo di tutto quello che è “suo“: relazioni, oggetti, idee… a lui poco importa quale sia il soggetto!

Il suo essere protettivo è decisamente curioso: il Leone vuole avere il possesso unico di tutto quanto e, proprio per questo, si inalbera o si arrabbia addirittura quando percepisce delle “minacce” che vorrebbero levargli i suoi possedimenti.

Certo, è protettivo ma, spesso, rischia di diventare anche semplicemente… possessivo!

Acquario: terzo posto

Gli Acquario non sono assolutamente le persone “semplici” o “deboli” che vi aspettate voi: la classifica di oggi dell’oroscopo non mente!

I nati sotto il segno dell’Acquario, infatti, sono spesso persone che nascondono una grande forza di cui voi, molto probabilmente, non sapete nulla.

Gli Acquario, infatti, sono persone veramente con i piedi per terra, forti e convinte e che non hanno paura di farsi carico di molte responsabilità per proteggere i propri cari!

Potete star certi che un Acquario ci sarà sempre per voi e arriverà sempre in vostro soccorso: non hanno veramente paura di nulla e proteggere gli altri, per loro, è quasi un secondo lavoro!

Toro: secondo posto

Anche i nati sotto il segno del Toro sono persone decisamente protettive, coinvolte nella vita degli altri e prive di paura quando si tratta di affrontare qualcosa per qualcuno a cui vogliono bene.

Il Toro, infatti, è un segno estremamente protettivo!

Arriverebbe, addirittura, a fingere di “non vedere” cose o, semplicemente, di non attribuirvi alcuna colpa o alcuna responsabilità nella vita.

I nati sotto il segno del Toro sono fatti così: quando qualcuno è loro amico, è loro amico per sempre. Non c’è possibilità di tornare indietro!

Il Toro, infatti, è un segno che non si fa problemi a combattere battaglie (spesso e volentieri anche esagerate) per gli altri.

Per il Toro essere protettivi nei confronti degli altri vuol dire mettere le persone a cui vuole bene sotto una campana di vetro.

Certo, lui può sempre entrare nella campana e sgridarvi o tiranneggiarvi ma, dal di fuori, nessuno si renderà conto o vi potrà mai dire nulla!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più protettivi dell’oroscopo

Va bene, cari amici del Cancro, adesso possiamo dirlo: siete voi i segni zodiacali più protettivi di tutto l’oroscopo!

Chi non vi conosce bene, sicuramente, rimarrà a bocca aperta: ma come, i miti e gentili nati sotto il segno del Cancro sarebbero i più protettivi dello zodiaco?

La risposta è, ovviamente, sì: nessuno, tranne le persone che hanno cercato di primeggiare con voi per l’amore di qualcun altro, sa quanto potete diventare protettivi!

Addirittura i vostri ex fidanzati o fidanzate insieme ai vostri partner, i vostri familiari ed i vostri amici sono tutte persone che, se serve, possono contare sul vostro aiuto.

Non c’è veramente niente che non fareste per loro!

Quando qualcuno riesce a penetrare le vostre difese e diventa una persona a cui volete bene, ecco che gli concedete anche la vostra protezione.

Siete in grado di comportarvi veramente in maniera aggressiva con le persone che mettono i vostri cari in difficoltà e non avete paura né di essere leali oltre misura né di combattere per gli altri!