Ehi ma non è che sei uno dei segni zodiacali che hanno sempre paura, vero? Scopriamo subito la classifica di oggi dell’oroscopo!

Forse è bastata la visione del video di Thriller di Michael Jackson per farti capire che non eri fatto per le cose spaventose oppure il prossimo arrivo di Halloween ti sta facendo penare non poco.

Scheletri che escono dagli armadi, persone che ti fanno “bu!” dopo essersi nascoste dietro un angolo e via discorrendo: non ne puoi veramente già più!

Dai, non devi giustificarti con noi: sei semplicemente uno di quei segni zodiacali che ha veramente paura di tutto!

Scopriamo insieme la classifica dei segni “fifoni” dell’oroscopo!

I segni zodiacali che hanno sempre paura: scopri se sei un fifone con la classifica di oggi dell’oroscopo

Per spaventarti non dobbiamo tirare fuori una filmografia completa di pellicole dell’orrore: basta semplicemente prenderti alla sprovvista quando sei occupato a pensare ad altro!

Ehi, non c’è bisogno di vergognarsi: qualcuno dovrà pur essere nella classifica dei segni zodiacali che hanno sempre paura di tutto e tutti!

Che si tratti di mostri sotto il letto, incidenti stradali o aviari o della paura (giustificata visti i due anni andanti di pandemia) di malattie, poco importa.

(Diciamo: a te ovviamente importa moltissimo ma non vogliamo rigirare il coltello nella piaga).

Che ne dici: la classifica dei segni zodiacali che hanno sempre paura di tutto potrebbe aiutarti a trovare qualche amico “fifone” come te?

Scopriamolo insieme: ecco chi sono i segni più fifoni dell’oroscopo!

Pesci: quinto posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone che, generalmente, hanno molta paura degli altri e della vita.

Il motivo è presto detto: i Pesci hanno una tendenza a mentirsi ed a mentire rispetto alla propria vita, imbellendola e infiocchettandola alla meglio!

Quando, però, i nati sotto questo segno si trovano a fare i conti con quello che succede realmente nelle loro vite, ecco che tutto improvvisamente peggiora.

I Pesci vivono una vita veramente di terrore, in attesa che qualcuno scopra il loro bluff.

Non potete scherzare su questo: diventano improvvisamente molto irritabili!

Toro: quarto posto

Per favore, non scherzate con il Toro riguardo cambiamenti di prospettiva o cambiamenti in generale.

I nati sotto questo segno, infatti, sono veramente terrorizzati da tutto e da tutti che ha paura del futuro e delle conseguenze che vengono con le azioni che potrebbero compiere.

Insomma, di certo non è una vita divertente essere il Toro o qualcuno di vicino al Toro!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è generalmente un vero fifone, timoroso ed impaurito, spaventato dalle possibilità e dalla mancanza delle stesse.

Cari Toro ma lo sapete che a forza di aver paura di tutto vi mancherà avere qualsiasi cosa da fare?

Cancro: terzo posto

Cari amici nati sotto il segno del Cancro, dovete ammetterlo: potete essere veramente dei fifoni quando vi ci mettete!

Il Cancro è uno di quei segni che ha sempre delle paure molto “emotive“, che riesce a far crescere nel suo cervello e che coltiva veramente in maniera prodigiosa.

Anche troppo se volete il nostro parere!

Il Cancro è un segno che può essere capace veramente di avere paura di tutto e tutti: meglio non cercare di spaventarlo troppo, altrimenti non si riprenderà più!

Per il Cancro, purtroppo, c’è veramente poco da fare: sono dei veri fifoni grazie principalmente agli scherzi che gli gioca il cervello!

Bilancia: secondo posto

Ebbene sì, dovete ammetterlo cari amici del segno della Bilancia: potete essere veramente molto fifoni quando vi ci mettete!

La Bilancia è, infatti, a tutti gli effetti uno dei segni che si spaventano sempre dello zodiaco: l’abbiamo inserita al secondo posto per un motivo!

I nati sotto questo segno sono spesso persone che si fanno tantissimi problemi ad affrontare gli altri e che hanno paura di fare un passo falso di troppo, che potrebbe isolarli dagli amici.

Ecco perché, quindi, i nati sotto il segno della Bilancia non fanno altro che vivere una vita veramente di quasi puro terrore.

Non vogliono essere lasciati da soli o indietro, neanche per cinque minuti!

Questa è veramente la più grande paura della Bilancia che la porta poi, spesso, a diventare decisamente ipocrita quando ci si mette.

Non abbiate paura, cari amici della Bilancia; se gli altri non vi stanno vicino tutto il tempo non vuol dire che vi odiano!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che hanno sempre paura

Di certo, una nota di merito i Gemelli devono averla: riescono ad essere, simultaneamente, tra i segni senza paura e tra i segni che hanno sempre paura.

Ma come fanno?

Il motivo è veramente semplice: i Gemelli fanno finta molto bene di non avere paura quando, in realtà, spesso sono semplicemente terrorizzati.

Da cosa? Beh ma che domande: da tutto!

I nati sotto il segno dei Gemelli detestano prendere decisioni, avere a che fare con responsabilità e questioni da risolvere li mette veramente in difficoltà.

Il problema, per i Gemelli, è che sono veramente terrorizzati dal doversi assumere una responsabilità che li porti, poi, a prendere una direzione piuttosto che un’altra.

I Gemelli vogliono mantenere lo status quo e cercare sempre di avere il piede in più di una scarpa.

La loro paura è data dal fatto che qualsiasi lieve elemento, qualsiasi piccola distrazione può sbilanciarli e metterli in una posizione scomoda. Non scherzate con loro: si spaventano veramente tantissimo!