Matrimonio a prima vista Italia: rotture e lacrime, cambia tutto

Lacrime in vista: tutto quello che accadrà nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista 7 in onda su Real Time secondo le anticipazioni

Entra sempre più nel vivo la settima stagione di Matrimonio a prima vista. Come sempre, il dating show è iniziato con il matrimonio delle tre coppie che vengono seguite passo dopo passo durante la loro conoscenza.

Come al solito, dopo le nozze nel giorno in cui si vedono per la prima volta, gli sposi fanno il classico viaggio di nozze e poi si preparano a cinque settimane di convivenza, al termine delle quali decideranno se proseguire insieme o se divorziare e lasciarsi. Nel corso della quinta puntata c’è stata la consueta riunione tra spose e sposi, ovviamente separati.

Matrimonio a prima vista: due coppie sono in serio pericolo

Un incontro che serve per convidivere le loro esperienze e confrontarsi, ma anche – perché no – chiedere qualche consiglio. Ad esempio, Dalila ha dei dubbi su Manuel, che considera spesso un po’ finto. Sembrano, invece, essere più distaccati Davide e Martina: il motivo sarebbe il loro carattere, profondamente diverso l’uno rispetto all’altro.

E poi ci sono Jessica e Sergio, che anche loro proseguono con alti e bassi, ma tutto sommato sembrano la coppia più affiatata. E infatti sono in arrivo molti cambiamenti: sono in particolare due le coppie che sembrano più a rischio, e molto si deciderà nel corso delle ultime due puntate. Non resta che prepararsi all’ultimo periodo di convivenza per tirare le somme…