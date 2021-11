Pierpaolo Pretelli non si ferma più: la clamorosa svolta

Pierpaolo Pretelli dopo Tale e Quale Show non si ferma più. Ora è ufficiale, è arrivata la clamorosa svolta per la sua carriera.

Pierpaolo Pretelli dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove si è classificato secondo, non si ferma più.

L’ex velino moro di Striscia La Notizia è stato scelto da Carlo Conti per la nuova edizione di Tale e Quale Show, dove ha saputo dimostrare di essere molto di più di un bel visino, ma dentro c’è un ragazzo preparatissimo e pronto a conquistare il piccolo schermo degli italiani.

Ad accorgersene di queste sue abilità non sono stati soltanto i telespettatori, ma anche gli addetti ai lavori. Tant’è che è stata annunciata una clamorosa svolta per la sua carriera.

Pierpaolo Pretelli dopo Tale e Quale Show torna in tv: l’annuncio in diretta

Pierpaolo Pretelli, che tra poco finirà l’esperienza a Tale e Quale Show di Carlo Conti, non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo dello spettacolo. Tant’è che è stato selezionato per un nuovo ed importante progetto. Ad annunciarlo è stata Mara Venier a La Vita in Diretta, rivelando di attendere la fine del programma di Carlo Conti per far partire questa nuova iniziativa.

“Sta dimostrando a Tale e Quale Show di avere talento” ha esordito la zia più amata d’Italia durante il corso del suo intervento da Matano. “Vi dico una cosa che sappiamo solamente io e Pierpaolo” ha subito aggiunto. “Io sto pensando a lui per Domenica In“ ha poi sganciato la bomba, facendo nascere una certa agitazione tra i fan che ora sono più curiosi che mai di sapere di che cosa si tratti. “Stiamo pensando ora che finisce Tale e Quale ad un gioco molto forte” ha poi concluso, invitando i fedeli sostenitori del cantante a non perdersi le ultime novità del suo conto.

Pierpaolo Pretelli sarà nel cast di Domenica In e il suo ruolo è ancora top secret.