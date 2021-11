Uomini e Donne, puntata del 2/11/21, doccia fredda per Costabile: Gemma non perdona

A Uomini e Donne è arrivata una doccia fredda per Costabile. Gemma Galgani lo mette alla prova, ma lui fallisce.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani e al centro dello studio non poteva non esserci Gemma Galgani.

La sua conoscenza con Costabile prosegue a gonfie vele, anche se lei sembra avere qualche dubbio. In primis perché dopo la scorsa puntata, lui si è fermato a chiacchierare con alcuni cavalieri piuttosto che lei e poi perché non le ha mai inviato un messaggio del buongiorno, cosa davvero molto importante per lei.

Gianni e Tina l’accusano di essere pesante. In quanto il cavaliere, come confermato da lui stesso, ha dato maggiore importanza ai fatti, considerato che non fa altro che dimostrarle di essere davvero interessato a lei. Anche se Armando Incarnato concorda con lei, in quanto sospetta lui abbia un’interesse per Isabella Ricci poiché gli ha chiesto come mai fosse assente in puntata, ma la sua era semplice curiosità.

Il cavaliere ha tutti dalla sua parte. Tant’è che in studio è arrivata una nuova dama per poterlo conoscere.

Gemma non si fida di Costabile: batosta a Uomini e Donne

La nuova dama si chiama Dominique e viene apposta da Parigi. Il cavaliere, seppur lusingato, sceglie di congedarla perché unicamente interessato a Gemma Galgani, ma lei non ha apprezzato la sua scelta in quanto si sarebbe dimostrato fin troppo educato nei suoi confronti perché le ha chiesto di rimanere in studio se le fa piacere, ma non per corteggiarlo.

Maria nota che la dama sta piangendo e lei ammette di aver provato delle sensazioni, collegando vari pezzi del puzzle, iniziando a dubitare della sincerità del cavaliere. Lui è senza parole in quanto non riesce a comprendere questo repentino cambio di idea da parte sua, considerato che aveva provato a chiarire ogni suo piccolo dubbio.

Tina sospetta che la Galgani stia trovando un pretesto per troncare la conoscenza, ma lei nega affermando che ci tiene a chiarire queste sue incomprensioni.