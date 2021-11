Salta Uomini e Donne: la decisione di Maria lascia perplessi

Uomini e Donne non è andato in onda. La scelta di Maria De Filippi ha lasciato perplesso il pubblico del piccolo schermo.

Uomini e Donne oggi non è andato in onda. Il pubblico del piccolo schermo attendeva con ansia la messa in onda del nuovo appuntamento di oggi per vedere come erano proseguite le avventure e le dinamiche che vedono coinvolte dame e cavalieri dopo che è avvenuta una doppia scelta in studio.

Ebbene sì, Matteo Fioravanti a gran sorpresa ha scelto di iniziare una relazione al di fuori del programma al fianco della sua corteggiatrice Noemi perché visibilmente innamorato di lei. Stessa cosa anche per Angela e Antonio del Trono Over che hanno abbandonato il programma nella speranza di poter costruire una solida storia d’amore al di fuori del programma e nella vita di tutti i giorni.

Per questo motivo i telespettatori erano curiosi di vedere qual era l’aria che si respirava oggi negli studi Elios di Roma, ma sono rimasti a bocca asciutta.

Maria De Filippi salta la messa in onda di Uomini e Donne

Il pubblico del piccolo schermo non vedeva l’ora di poter vedere le nuove puntate di Uomini e Donne, considerato che le registrazioni non si sono mai interrotte, anzi sono sempre proseguite portando in scena nuove dinamiche sempre più coinvolgenti ma nonostante ciò la conduttrice oggi non è andata in onda, lasciando un senso di tristezza nel cuore dei suoi telespettatori.

Il pubblico oggi si aspettava di poter vedere un nuovo appuntamento, ma Maria De Filippi, data la festività del primo giorno di novembre, ha preferito non andare in onda così che i suoi fedeli telespettatori potessero godersi questo giorni in famiglia senza pensare alla tv, ma loro d’altra parte avrebbero preferito distrarsi per qualche ora con le dinamiche delle dame e cavalieri di canale 5, ma per questo dovrà ancora aspettare per qualche ora.