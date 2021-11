Perché Soleil Sorge si chiama così? La verità nascosta della gieffina

Soleil Sorge ha senza dubbio uno dei nomi più affascinanti di quest’edizione del Grande Fratello Vip, ma perché si chiama così?

Soleil Sorge è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione del pubblico del piccolo schermo per essere senza peli sulla lingua.

Soleil non si nasconde dietro ad un dito ed è pronta a dire tutto quello che pensa, a volte anche troppo, anche al costo di risultare scomoda o non particolarmente simpatica. In molti però sono rimasti affascinati dal suo nome, chiedendosi come mai i suoi genitori abbiano scelto di chiamarla in questo modo.

Il mistero è stato presto svelato da alcuni suoi fedeli sostenitori che hanno fatto due e più rivelando il significato nascosto del nome Soleil Sorge. Ci avevate mai fatto caso?

Il significato del nome di Soleil Sorge del Grande Fratello Vip

Il significato del nome Soleil Sorge secondo quanto ricollegato dai suoi fedeli sostenitori, che la seguono con grande attenzione durante il suo percorso nella casa più spiata del Grande Fratello Vip, dov’è l’unica che riesce ad accendere le dinamiche che interessano ai telespettatori di canale, è strettamente collegato al suo cognome. Ecco per quale motivo:

Il suo cognome è Sorge, che in italiano può essere interpretato come una delle coniugazioni del verbo “sorgere”. Per questo motivo i genitori della concorrente hanno scelto di giocare con questo particolare, chiamandola Soleil. In quanto il suo nome può essere letto come Sorge Il Sole.

Ovviamente non potendola chiamare IlSole, hanno optato per SoleIl, invertendo l’ordine delle due parole ed il significato è presto che fatto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è bene chiarire, non ha mai confermato questa sorta di interpretazione da parte dei suoi fedeli sostenitori ma loro sembrerebbero esserne piuttosto convinti che il motivo di tale scelta sia ricollegato a questo fattore.