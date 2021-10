Dramma al GF Vip: “Ho sempre pensato che fosse colpa mia”

Il Grande Fratello Vip ne ha una al giorno per i fedelissimi telespettatori che non perdono un appuntamento. Dramma e delusioni sono all’ordine del giorno, l’ultima confessione è da gelare il sangue.

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, non delude mai. Testimonianze, confessioni e dichiarazioni sono all’ordine del giorno, tanto che il pubblico a casa non sa mai cosa aspettarsi. Questa volta le forti parole sono pronunciate proprio dal concorrente di cui mai ci si sarebbe aspettato tanto dolore. Ecco i retroscena del terribile dramma.

Se pensavi che il Grande Fratello Vip avesse terminato le sorprese per i suoi fan, ti stai sbagliando di grosso: perché ci sono delle news incredibili. Reduci dall’ultimo appuntamento in diretta, i gieffini sono già stremati dagli eventi che continuano a sconvolgere gli equilibri della casa, ma non finisce qui.

Come se non bastasse, l’ultima decisione ha destato forte malcontento perché è in atto un provvedimento inevitabile per i concorrenti, come la prenderanno?

Provvedimenti e fantasmi dal passato fanno irruzione e alterano la loro stabilità mentale, chi l’avrebbe mai detto che per il personaggio in questione c’è qualcosa che può turbarlo così intensamente?

Grande Fratello Vip, la confessione intima che sconvolge

I concorrenti di quest’anno hanno delle storie molto importanti alle spalle, poiché bisogna ricordare che al di là del personaggio, ci sono delle persone che come chiunque, soffrono per drammi del passato. C’entreranno forse anche questi spetti ad influenzare le dinamiche dentro la casa? Questo non è certo, ma di sicuro traumi del passato possono influenzare la nascita di nuove relazioni. Le ultime accese accuse tra due gieffine potrebbero essere state scaturite proprio da problematiche simili. Per una gieffina in particolare, il passato è più triste di quanto sembri.

Chi l’avrebbe mai detto che si tratta di Soleil Anastasia Sorge? Bella e con il carattere peperino, nessuno la mette in un angolo. E’ decisa nelle sue scelte, ed è certamente un’avversaria tosta per tutti, perché sa il fatto suo e soprattutto sa come sfoderare gli artigli contro tutte le pesanti accuse che riceve ad ogni appuntamento tv.

Anche lei però nasconde dei drammi, molto difficili da digerire. Nello specifico, è un evento dell’adolescenza che l’ha colpita profondamente. Si sa, quella è un’età di scoperte, ma al tempo stesso complicata.

Il suo primo amore, il suo fidanzato Kevin è morto per overdose. Lei si sente responsabile, perché pensa che avrebbe potuto fare di più, ma forse per l’età o anche per paura, non ne è stata in grado. Infatti, crescendo ha capito che non era colpa sua, perché le persone sono importanti per risolvere i problemi, ma bisogna che tutto parti da sé stessi.

Confessa questo dramma e la consapevolezza acquisita con l’età ai suoi compagni, sfogandosi e piangendo come mai aveva fatto prima.