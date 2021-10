Sanremo 2022, Amadeus pronto al colpaccio: all’Ariston tornano Loro!

Sanremo 2022, Amadeus pronto al colpaccio dopo la rivoluzione operata con i Maneskin: sul palco dell’Ariston potrebbero arrivare Loro!

Amadeus e la macchina del Festival di Sanremo si stanno già muovendo per regalare un’edizione ricca di musica, ospiti e divertimento. L’edizione 2022 potrebbe portare sul palco del Teatro Ariston grandi nomi della musica italiana.

Secondo quanto riportato da Mattia Marzì de Il Messaggero, sul palco dell’Ariston, per la prossima edizione di Sanremo, potrebbero esserci grandi nomi come Elisa, Francesco Renga, Marco Masini, Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Dolcenera, i The Kolors, Simona Molinari, Anna Tatangelo e Carmen Consoli. Il nome che farebbe impazzire tutti, però, è quello che potrebbe essere presente tra gli ospiti.

Sanremo 2022, i Maneskin super ospiti? Amadeus non chiude le porte

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2021 con i brani “Zitti e buoni”, dopo aver vinto l’Eurovision 2021, aver scalato le classifiche internazionali e aver anche conquistato gli Stati Uniti, i Maneskin potrebbero tornare sul palco del Teatro Ariston come super ospiti. I fan della band romana sognano alla luce delle ultime dichiarazioni di Amadeus che si è lasciato andare a dichiarazioni d’affetto e di stima nei confronti di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

“Voglio veramente bene a questi ragazzi, ogni tanto ci messaggiamo e mi fa piacere perché quando gli scrivo, Damiano mi risponde subito anche a nome degli altri. Non si sono montati la testa, stanno facendo una carriera straordinaria e sono fiero di loro. Tra dieci anni saranno loro i protagonisti dei megaconcerti, saranno i nuovi Rolling Stones. Mi auguro che per me ci sia sempre un posto in prima fila alle loro esibizioni. Spero che si ricordino del vecchio zio Amadeus”, ha detto amadeus in un’intervista rilasciata ai microfoni della Repubblica.

I Maneskin, dunque, torneranno sul palco del Teatro Ariston come super ospiti? I fans lo sperano e attendono di conoscere le anticipazioni ufficiali di Sanremo 2022.