Ex ballerina di Amici mamma per la prima volta: la dolce foto con la figlia

Ex ballerina di Amici è la stella del momento, o meglio lo è insieme alla sua bellissima famiglia! Ecco tutti i dettagli della nascita, da non crederci.

La ballerina di Amici in questione ne ha fatta tanta di strada! Sia per la sua bravura che per la sua capacità di intrattenere, è riuscita a toccare il cuore del pubblico che la segue da sempre. Di recente, però è su tutte le riviste non per un nuovo progetto, ma per una dedica dolcissima che riempie il cuore di gioia.

Fare la ballerina è un mestiere abbastanza impegnativo, anche perché oltre che di lavoro si parla di arte e disciplina, ed i fedelissimi fan di Amici sanno di cosa si sta parlando! Solo un vero fan del programma di Canale 5 più seguito di sempre, può conoscere quanto i giovani talenti si sacrifichino per raggiungere i loro sogni!

Inoltre, i ragazzi diventano dei punti di riferimento dell’intrattenimento, basta riconoscere quanto scalpore facciano le loro storie, ed anche le relazioni che si stringono all’interno della scuola più amata d’Italia. Per non parlare delle rivelazioni. Di recente, un personaggio discusso ha parlato dei suoi due anni di depressione, raccontando al pubblico un dramma difficile da digerire.

Certo è che sia dentro che fuori Amici, i concorrenti si fanno sentire! E la mamma in questione è alle stelle, ecco tutti i dettagli inediti!

Ex ballerina di Amici è alle stelle: ecco la dedica!

Maria De Filippi sforna talenti, ma anche ragazzi di gran cuore. Di recente, la padrona di casa di Mediaset ha perso un altro talento fondamentale, ma del resto è normale che sia così, dato il comportamento discusso, ma non finisce qui. Ci sono anche altri artisti che con il passare del tempo ritrova, specialmente se si tratta di chi vuole diventare una stella del mondo dello spettacolo, e non solo. Questo non è facile, figuriamoci riuscire pure a costruire una bellissima famiglia! Tenerezze, emozioni e dolci parole non sono mancate per lei. Una ballerina talentuosa dal sorriso sempre smagliante! Ecco i dettagli sconosciuti.

Si tratta proprio di Lorella Boccia! La ballerina talentuosa ha portato avanti una splendida carriera nel mondo della televisione italiana. Non si è limitata a fare la performer, è diventata anche molto abile a fare ciò che Maria ha sempre fatto in casa Amici, cioè condurre. Infatti, presenta un programma tutto suo Venus club!

Non è però l’unico che l’ha portata sul piccolo schermo, c’è anche il seguitissimo Day time di Amici e Colorado!

Insomma, dopo tanti successi, corona il sogno di essere la mamma della piccola nata qualche giorno fa, chiamata Luce Althea! Ecco la dedica inedita della ballerina:

“Penso a cosa poter scrivere di questa foto e non riesco a trovare le parole giuste; dovrebbero inventarne di nuove per esprimere tutte le emozioni che provo..

AMORE”

Svelati questi dettagli e augurando il meglio alla neo mamma, non resta che restare sintonizzati per altre news!