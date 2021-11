Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Il quesito è molto semplice: qual è il tuo giorno della settimana preferito? Quale giorno preferisci tra lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica? Scegline uno, magari pensando ad una tua esperienza positiva del passato avvenuta proprio in quel giorno.

Dovrai semplicemente scegliere una di queste sette opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Le soluzioni del test

Lunedì: in latino si chiamava ‘Lunae dies’, il giorno della Luna. Se hai scelto questo giorno, vuol dire che sei una persona che ama prendersi cura della casa. Non senti l’esigenza di uscire e di stare in mezzo alla gente, tu stai bene anche da solo.

Martedì : il nome indica il giorno di Marte, il dio della guerra. Se è proprio il martedì il giorno che hai scelto, vuol dire che sei una persona che non molla mai. Ti piacciono le sfide e sei sempre molto competitivo.

: il nome indica il giorno di Marte, il dio della guerra. Se è proprio il martedì il giorno che hai scelto, vuol dire che sei una persona che non molla mai. Ti piacciono le sfide e sei sempre molto competitivo. Mercoledì : questo è il giorno dedicato al pianeta Mercurio. Se hai scelto questo giorno, vuol dire che hai grosse capacità comunicative. Sei empatico e ti piace esprimere la tua opinione.

: questo è il giorno dedicato al pianeta Mercurio. Se hai scelto questo giorno, vuol dire che hai grosse capacità comunicative. Sei empatico e ti piace esprimere la tua opinione. Giovedì : questo giorno deriva dal pianeta Giove, il dio più importante per gli antichi romani. Se hai scelto proprio il giovedì, vuol dire che hai un profondo senso della giustizia. Hai ideali chiari e li porti avanti con determinazione.

: questo giorno deriva dal pianeta Giove, il dio più importante per gli antichi romani. Se hai scelto proprio il giovedì, vuol dire che hai un profondo senso della giustizia. Hai ideali chiari e li porti avanti con determinazione. Venerdì : questo è il giorno di Venere. Se hai scelto il venerdì, vuol dire che sei una persona passionale. Ti piace vivere la vita con grossa intensità, godendoti ogni esperienza fino in fondo. Sei un sognatore e vedi il bicchiere sempre mezzo pieno.

: questo è il giorno di Venere. Se hai scelto il venerdì, vuol dire che sei una persona passionale. Ti piace vivere la vita con grossa intensità, godendoti ogni esperienza fino in fondo. Sei un sognatore e vedi il bicchiere sempre mezzo pieno. Sabato : dal latino ‘Saturni dies’, questo è il giorno di Saturno. Se l’hai scelto, vuol dire che sei una persona dotata di un grande intuito. Sei saggio e riesci sempre ad ottenere risultati importanti nella vita, anche se a volte hai bisogno di un po’ di spensieratezza.

: dal latino ‘Saturni dies’, questo è il giorno di Saturno. Se l’hai scelto, vuol dire che sei una persona dotata di un grande intuito. Sei saggio e riesci sempre ad ottenere risultati importanti nella vita, anche se a volte hai bisogno di un po’ di spensieratezza. Domenica: dal latino ‘Solis dies’, è il giorno dedicato al Sole. Successivamente ha acquisito un’identità più religiosa. Se hai scelto la domenica, vuol dire che sei una persona ottimista. Vivi la vita con gioia e sei sempre generoso con le persone che ami.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo giorno preferito? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.