Isabella Ricci choc: confessione inedita della dama di Uomini e Donne

Isabella Ricci ha lasciato tutti con il fiato sospeso a Uomini e Donne: nessuno si sarebbe mai aspettato una confessione simile.

Isabella Ricci è senza dubbio una delle dame più famose del Trono Over di Uomini e Donne. Tant’è che nel giro di pochi mesi è riuscita ad eguagliare, se non a spodestare, il successo di Gemma Galgani, che è stata per oltre 10 anni la protagonista indiscussa del format.

Nelle scorse ore però la dama è finita al centro della polemica per aver fatto, sul magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, una confessione inedita che ha lasciato tutti senza parole. In molti hanno sospetto che dietro le sue dichiarazioni ci fosse una sorta di frecciata nei confronti della sua acerrima nemica, ma sarà realmente così?

Uomini e Donne: Isabella Ricci lascia tutti senza parole

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, Isabella Ricci, oltre a commentare il suo percorso negli studi Elios di Roma, ha rivelato che le piacerebbe conoscere Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma, visto che lui non appena tornato single non si era di certo trattenuto nel farle alcuni apprezzamenti pubblicamente ma subito dopo ha di nuovo ritrovato l’amore al di fianco di un’altra donna.

“Io personalmente, fossi stata in Gemma, avrei reagito diversamente e me la sarei vissuta” ha esordito la dama, facendo riferimento a come si è conclusa la storia d’amore tra la Galgani e Manetti (lei scelse di lasciarlo perché lui non l’amava).

“Mi piacerebbe molto conoscere Giorgio, in amicizia“ ha poi lanciato la bomba che farà sicuramente infuriare la sua collega. “Ricordo che Gianni da un certo momento in poi del suo percorso aveva cominciato ad andargli contro” ha poi riflettuto. “Magari Giorgio potrebbe darmi qualche consiglio su come gestire la situazione“ ha poi concluso.

Isabella Ricci vuole conoscere Giorgio Manetti e sicuramente questo suo desiderio non farà impazzire la Galgani.