By

Quale chiave ti piace di più? La scelta al test rivela chi sei veramente

Il test della chiave è utile per imparare a conoscere se stessi. La chiave è un simbolo di aperture di nuove strade o è l’accesso per il proibito, il mistero.

Nei sogni infatti la chiave rappresenta i segreti o responsabilità.

Capiamo come si svolge il test della chiave e così scoprirai chi sei. Ogni scelta nella nostra vita ci aiuta nel comprendere meglio noi stesso.

Scopriamo come fare

Il test della chiave: scegli quella che più ti piace e scopri chi sei

Il test della chiave è veloce e semplice. Ti basta scegliere una delle sei opzioni diverse che ti proponiamo: per scegliere meglio, immaginati di essere di fronte ad una porta maestosa. Quale chiave scegli per scoprire il posto misterioso? Il numero accanto alla scelta corrisponde al tuo risultato.

Scegli e ti dirò chi sei. Iniziamo col divertimento!

1) Semplice ed efficiente

Sei una persona razionale, analitica e molto determinata. Inoltre hai un carattere forte e tanta sicurezza.

Hai scelto la chiave più comune, ma è anche la più pratica per aprire una porta.

Tu hai fatto questa scelta andando sul sicuro, ma occhio: ciò nasconde ansie e paure. Preferisci trascorrere meno tempo a pensare e agire.

Tutto questo ha alla base una forte intelligenza logico-matematica.

Leggi anche –> Test: dimmi cosa vedi per primo e scopri la tua vera personalità

2) Imponente e intenso

Se hai fatto questa scelta perché in ti sei immaginata una porta di un castello medievale o una dimora di una persona molto rilevante.

Hai un grande carisma e molta voglia di fare e conquisti tutti con i tuoi metodi di persuasione. Sai come ottenere ciò che vuoi, su questo non ci sono dubbi.

Ami stare da sola e mantenere la tua indipendenza. Solo il pensiero di dipendere da qualcuno ti fa venire l’ansia.

Leggi anche –> Test: dimmi il tuo giorno preferito e scopri la tua vera personalità

3) Vittorioso e sofisticato

Questa chiave è allo stesso tempo sofistica e semplice, proprio come te!

Sei una persona che talvolta si preoccupa troppo del giudizio degli altri e invece dovresti imparare a lasciarti andare. Solo così raggiungerai la totale tranquillità con te stessa.

Ti consigliamo di impegnarti per diventare la migliore versione di te giorno dopo giorno senza metterti in competizione con nessun’altro. Te con te stesso: la vittoria sarà assicurata.

4) Ottimismo e positivo

Ci hai fatto caso? Nella tua scelta c’è un quadrifoglio nascosto, il simbolo portafortuna per antonomasia.

Sei una persona solare, ottimista e positiva e sei incline ad avere molta fortuna. Vivi la vita con entusiasmo, talvolta anche troppo.

La tua sfida giornaliera può essere quella di tranquillizzarti quando serve e di ordinare i pensieri in modo tale da fare scelte migliore.

Ti consigliamo di fare una cosa alla volta senza strafare e soprattutto di portarla a termine nel migliore dei modi.

Leggi anche –> Sei permaloso? Scopri la tua personalità con questo test

5) Creativo e originale

Di questa chiave ti ha colpito l’estetica. Tu sei guidato dalle tue sensazioni e emozioni e sai rendere unico tutto ciò che fai, perché ci metti sempre un tuo tocco di stile.

Ti butti in progetti non convenzionali e ami riempire le tue giornate in modo estroso.

Delle volte hai la sensazione di essere troppo diverso dagli altri e di non incontrare nessun che ti somigli e ti capisca.

La tua sfida in questi momento è quella di ricordarti che sei una persona unica e speciale e che spesso i geni del passato venivano considerati dei folli dagli altri, perché non venivano compresi.

I tuoi punti forti sono l’intelligenza musicale e linguistica.

6) Metodico e cerebrale

Se hai fatto questa scelta, significa che sei una persona razionale, metodica e analitica. Tu fai le tue scelte in base a ragionamenti complessi e complicati.

Hai una grande capacità nel lavorare a progetti lunghi che richiedono grande logica e concentrazione.

Ti piace molto la matematica e vorresti diventare un ingegnere, o forse lo sei già.

Il tuo punto di forza è ovviamente l’intelligenza logico-matematica.

Delle volte fermati a pensare e ricordati che le persone attorno a te hanno sempre molto da insegnarti. Sei intelligente, ma rimani sempre umile e modesto