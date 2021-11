“Lo faccio sei volte al giorno”: la star della musica ammette tutto

By

La star della musica confessa ciò che a parere di molti risulta inconfessabile! Ha una fissazione molto particolare che desta sconvolgimenti per il pubblico che sostiene da sempre il suo talento.

La star del momento, sbalordisce ancora una volta il pubblico a casa. Questa volta però la sua azione non è data da una nuova canzone, o dall’uscita di un nuovo album. Non c’entrano neanche i concerti, ma quella che è praticamente un’ossessione canaglia, che nessuno aveva mai saputo in precedenza. Chi l’avrebbe mai detto?

Se le star più sono famose e più sono strane, questo non lo si può dire! Quello che è certo è che ultimamente stanno sempre più diventando assurde e incomprensibili, specialmente da parte dei fan che farebbero di tutto pur di sostenere i propri beniamini, ma certe volte non credono ai loro occhi! Come il caso della stella di oggi.

Diciamo che non è soltanto il mondo della musica ad essere contraddistinto da queste notizie, addirittura c’è un’attrice che compie un gesto per 100 volte al giorno! Nessuno ci avrebbe mai creduto prima!

Per quanto riguarda la protagonista di oggi, è necessario capire qual è la ragione che muove l’ossessione che la tormenta ogni giorno della sua vita! Ecco la spiegazione della verità più inaspettata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 2021, piovo accuse: il cantante sparisce dai social

La star più amata racconta tutta la verità sul suo segreto

Quale sarebbe la tua reazione se conoscessi tutte le assurdità dei beniamini del mondo dello spettacolo? Specialmente, cosa risponderesti al fatto che molti di questi puzzano! Sembra impossibile, ma molti artisti della scena internazionale non emettono un buon odore, proprio come per l’attore più amato di Hollywood che puzza come un caprone! Tra questi, c’è la cantante che più tra tutte compie un gesto che potrebbe recarle problemi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dal successo al momento difficile: l’attrice svela tutto

Si tratta di Katy Perry! E’ una delle cantanti della scena internazionale musicale, per non dire globale, amata per il suo talento, stile e sorriso! Proprio quest’ultimo è l’origine di tutte le sue assurdità. Sai perché è sempre così smagliante?

Sarà la fissazione dovuta all’estetica o ad una questione di igiene, non lo si può affermare con certezza, ma la star più amata di sempre, lava i denti 6 volte al giorno!

Sicuramente non avrà carie, ma l’eccessivo spazzolare può danneggiare lo smalto! Chi lo avrebbe mai detto che la sua ossessione è così grave da farle sempre portare uno spazzolino con sé? Chi l’avrebbe mai detto che lo spazzolino sarebbe stato la sua seconda arma del mestiere dopo il microfono!