Storia di una famiglia perbene: un amore travagliato nella fiction Mediaset

Mercoledì 3 novembre in prima serata su Canale 5 parte “Storia di una famiglia perbene”, tratta dall’omonimo best seller di Rosa Ventrella

Tutto pronto per il debutto su Canale 5 della fiction “Storia di una famiglia per bene”. Serie tv tratta dall’omonimo libro di Rosa Ventrella, un best seller di grande successo. In sintesi, la fiction racconta il grande amore che tormenta e appassiona due giovani dalla vita molto diversa.

Una relazione ferocemente osteggiata dalle rispettive famiglie. La trama, che si preannuncia intensa ed interessante sarà vissuta da due attori molto amati dal pubblico. Si tratta di Giuseppe Zeno, reduce da Luce dei Tuoi Occhi, e da Simona Cavallari, che è stata vista sette anni fa in Le mani dentro la Città.

Storia di una famiglia per bene: le anticipazioni sulla nuova fiction di Canale 5

La nuova fiction si svolgerà in quattro puntate ed è diretta da Stefano Reali. L’ambientazione è la Puglia, e precisamente a Bari. La storia viaggia a cavallo tra il 1985 e il 1992 e sarà vissuta nel quartiere di San Nicola. Pettegolezzi, chiacchiere e situazioni ambigue caratterizzeranno la vita della protagonista, Maria De Santis. Una ragazza coraggiosa che vuole semplicemente trovare la propria strada.

Tra gli altri protagonisti ci sono Maria (interpretata da adolescente da Silvia Rossi e da adulta da Federica Torchetti). Ci sono anche Giuseppe (Eugenio Ricciardi) e Vincenzo (Lorenzo Mazzotta), oltre all’affettuosa nonna Antonietta (Elena Cantarone) che sempre difende Maria dall’ira di suo genero.