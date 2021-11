Rossano Rubicondi, i genitori rompono il silenzio: l’amara verità

Rossano Rubicondi è morto a soli 49 anni. Nelle scorse ore è spuntata fuori l’amara verità dei suoi genitori che cambia ogni cosa.

Rossano Rubicondi è morto venerdì scorso. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, in quanto il giovane showman aveva soltanto 49 anni e tutta una vita ancora davanti.

In un primo momento, tra le cause della morte, si era mormorato in rete di un possibile tumore alla pelle, ma ai microfoni di Pomeriggio 5, i genitori di Rossano Rubicondi hanno rivelato un amaro retroscena sulla scomparsa del figlio, raccontando non solo le reali cause della morte ma aggiungendo anche che non erano a conoscenza della malattia da lui contratta.

L’amaro retroscena sulla morte di Rossano Rubicondi

I genitori di Rossano Rubicondi da Barbara d’Urso hanno raccontato tutto il dolore provato in queste ore e di come da un momento all’altro il mondo gli sia crollato addosso. In quanto mai si sarebbero aspettati una notizia del genere, considerato che non sapevano nulla della malattia del figlio.

“Quello che è stato detto a me è che, praticamente, si è rotta una vena nel polmone“ hanno esordito i genitori di Rossano ai microfoni di Pomeriggio 5. “Ed è caduto nella vasca da bagno e lì ha sbattuto la testa ed è rimasto ore lì, perché era da solo“ hanno proseguito, rivelando le cause della morte.

“Stava in sta casetta nuova, credo se l’era comprata. Credo che stava anche benino economicamente” ha poi proseguito rivelando maggiori dettagli sulla questione. “Credo, perché queste cose non lo so. Lo sentivamo raramente“ ha poi ammesso il padre. “Ci ha telefonato un signore ad un quarto alle dieci, dall’America, dicendo che ci avrebbe dovuto dare una brutta notizia: Rossano non c’era più” ha poi continuando, rivelando in che modo hanno scoperto della morte del figlio.

“Noi eravamo sconvolti, stavamo guardando Tale e Quale, era un quarto alle dieci. Il tumore? Noi non sapevamo niente“ hanno poi concluso, come riporta il portale Biccy, rivelando un amaro retroscena sulla morte del figlio.