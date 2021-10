Rossano Rubicondi è morto, l’addio struggente di Simona Ventura

Grave lutto nel mondo dello spettacolo: a soli 49 anni è morto Rossano Rubicondi. Lo struggente addio di Simona Ventura.

Gravissimo lutto nel mondo dello spettacolo. Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della morte di Rossano Rubicondi. L’uomo aveva solo 49 anni ed era noto per il suo percorso nel mondo dello spettacolo e per il matrimonio con Ivana Trump. Ad annunciare la scomparsa di Rubicondi, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, è stata Simona Ventura.

Rossano Rubicondi è stato un protagonista indiscusso degli ultimi anni televisivi con il suo carattere forte e senza filtri. La notizia della sua morte ha lasciato sconcertato il pubblico.

Rossano Rubicondi è morto: le parole di Simona Ventura

Con una foto in cui sono entrambi sorridenti, Simona Ventura ha annunciato la morte di Rossano Rubicondi con parole struggenti. “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”, ha scritto la Ventura pubblicando la foto che vedete qui in basso.

Tantissimi i commenti di tanti protagonisti del mondo dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci, Melita Toniolo, Paolo Conticini e tanti followers della conduttrice che avevano conosciuto Rubicondi durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi di cui è stato un grande protagonista dell’edizione che diede il successo e la popolarità a Belen Rodriguez.

Dopo la partecipazione all’Isola, Rubicondi ha partecipato ad altre trasmissioni e ha partecipato anche al film Natale a Beverly Hills. Nel 2018, invece, ha partecipato a Ballando con le stelle come ballerino per una notte.

Secondo quanto scrive Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, pare che Rossano Rubicondi sia morto per un melanoma.