Ainett Stephens, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e i dramma che hanno sconvolto la vita della showgirl.

Ainett Stephens è una delle showgirl più belle della televisione italiana. Il suo nome è associato alla Gatta nera che interpretava nel programma Mercante in fiera. Sono passati anni da quella partecipazione, ma Ainett resta sempre bellissima. La sua vita, tuttavia, è cambiata. E’ diventata mamma e ha dovuto affrontare dei momenti davvero difficili.Ma chi è davvero Ainett Stephens?

Nome e Cognome: Ainett Mery Stephens Sifontes

Data di nascita: 28 gennaio 1982

Luogo di Nascita: Ciudad Guayana (Venezuela)

Altezza: 1,82 cm

Peso: 59 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Modella, showgirl e conduttrice televisiva

Marito: Nicola Radici

Figli: Christopher

Tatuaggi: /

Profilo Instagram: @ainettstephensreal

Chi è Ainett Stephens: età, altezza, vita privata e carriera

Ainett è nata è il 28 gennaio 1982. Oggi, infatti, ha 39 anni, è alta 1 metro e 82 centimetri e un peso di 59 kg circa. Con il figlio Crhristopher vive a Marbella, in Spagna. Il bambino è nato dal suo amore con l’imprenditore Nicola Radici che ha sposato nel 2013. Il loro matrimonio, però, è finito e i due oggi sono separati.

Della maternità Ainett ha parlato in un’intervista rilasciata a Verissimo nel corso della quale la showgirl ha parlato dell’autismo del suo bambino.

“Lui è capace di parlare, non lo fa spontaneamente, è un percorso molto lungo, ma non bisogna abbattersi. Come dicevo, all’età di 2 anni ha smesso di parlare e la diagnosi è stata subito chiara: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, ma lui aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa”.

Per quanto riguarda la carriera, inizia a lavorare nel 2000 quando conquista la semifinale del concorso di bellezza Miss Venezuela. Lavora come modella e in Italia diventa molto popolare vestendo i panni de “La Gatta Nera” nel quiz Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno.

Ha lavorato, inoltre, nelle trasmissioni Quelli che il calcio, Detto Fatto e Chiambretti Supermarket.

Dramma per la scomparsa della madre e della sorella

Gli ultimi anni non sono stati facili per Ainett Stephens che ha dovuto affrontare la scomparsa nel nulla della madre e della sorella di cui ha parlato in un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso febbraio:

“Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine. Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò. Non penso sia un addio definitivo”.



Grande fratello Vip 2021

A settembre 2021, Ainett Stephens ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 2021 dove è la protagonista di dinamiche interessanti: