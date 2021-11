Sei permaloso? Scopri la tua personalità con questo test

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono sei figure. Ognuna di essere nasconde un significato. Quale ha attirato per prima la tua attenzione? Quale ti piace di più? Scegli una di queste figure e scopri se sei una persona permalosa. Qualora la risposta fosse positiva, non ti offendere, si fa per scherzare!

Dovrai semplicemente scegliere una di queste sei opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Le soluzioni del test: figura 1

Se hai scelto il triangolo turchese, vuol dire che sei molto permaloso e rigido. Difficilmente cambi idea e guardi il mondo solo attraverso il tuo punto di vista. Ti offendi facilmente quando incontri qualcuno che non la pensa come te, è quasi come se fosse un affronto personale.

Figura 2

Se hai scelto la seconda figura, vuol dire che sei abbastanza permaloso. È facile vederti offeso perché prendi tutto sul personale. Ogni tanto riesci anche a trovare qualche momento di elasticità mentale, ma sono solo pochi attimi.

Figura 3

Se hai scelto la terza figura, vuol dire che non sei molto permaloso, tranne se si toccano alcuni argomenti. Su alcune cose diventi piuttosto rigido. Sei una persona che sa accettare le critiche.

Le soluzioni del test: figura 4

Hai scelto la figura numero 4? Bene, questo vuol dire che sei una persona poco permalosa. Hai una mente aperta ed elastica, accetti le critiche se sono costruttive. Non hai bisogno di stare sulla difensiva perché credi in te stesso.

Figura 5

Se hai scelto la figura numero 5, vuol dire che sei permaloso e anche lunatico. Dipende dall’umore del momento. A volte accetti le critiche senza problemi, altre volte diventi molto irascibile.

Figura 6

Se hai scelto la sesta figura, vuol dire che sei una persona suscettibile ma accomodante. Accetti le critiche con moderazione, sai tenere conto del punto di vista altrui ma preferisci seguire le tue idee.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale figura hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.