Quali sono i segni dello zodiaco meno profumati? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni dello zodiaco meno profumati. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni meno profumati dello zodiaco, quelli che si occupano di meno del proprio aspetto fisico e della cura del proprio corpo. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più umani, quali sono i segni più irresponsabili, quali sono i segni più confusi e quali sono i segni più beffardi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco che profumano di meno. Ecco la classifica dei primi cinque.

I cinque segni meno profumati. Acquario

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano essere liberi. Una persona dell’Acquario si occuperà del proprio aspetto fisico quando ne avrà voglia. Per questo motivo, in base all’umore del giorno, una persona di questo segno potrà profumare molto o molto poco.

Ariete, quelli virili

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto virili. Questa è una caratteristica che appartiene soprattutto agli uomini. Proprio per questo, profumare troppo potrebbe sembrare un eccesso per una persona che appartiene a questo segno dello zodiaco. Meglio non esagerare!

Capricorno, quelli esigenti

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono sempre molto esigenti, innanzitutto con se stesse. Un Capricorno vuole sempre il massimo, non odia i profumi. Anzi, spesso ne acquista. Li utilizza solo quando l’odore emanato è perfetto per le sue esigenze o per l’umore di quel momento. Tutto ciò accade molto raramente.

I cinque segni meno profumati: Vergine

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non amano le mezze misure: o li ami o li odi! Una persona della Vergine non ama mascherarsi per piacere agli altri. Proprio per questo motivo, un profumo potrebbe rappresentare un’alterazione della propria personalità. Un concetto non accettabile per una persona nata sotto questo segno zodiacale.

Cancro: i vulnerabili

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto vulnerabili. Un piccolo particolare potrebbe cambiare radicalmente l’umore di un Cancro. Per questo motivo, è difficile che una persona di questo segno utilizzi un profumo. Potrebbe andare bene alle 9 del mattino ed essere insopportabile soltanto un’ora dopo!