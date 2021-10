Incredibile decisione di Harry: nessuno riesce a crederci!

Il Principe Harry ha da poco comunicato una decisione che sarebbe clamorosa. La Royal Family inglese è sconvolta da questa presa di posizione

Il Principe Harry non sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita. La sua popolarità è in leggero calo da diversi mesi, soprattutto nel Regno Unito. Negli Stati Uniti d’America, invece, è sempre più popolare. Lo dimostrano i grandi applausi ricevuti al Global Citizen Live lo scorso 25 settembre.

Insieme a sua moglie Meghan, infatti, ha partecipato a questo importante evento. Erano tantissime le persone accorse a New York soltanto per vedere i Sussex, che sono stati protagonisti di alcuni incontri politici e professionali nella Grande Mela qualche settimana fa. Uscite che hanno attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo.

In tanti hanno criticano gli outfit un po’ troppo lussuosi di Meghan Markle, in particolare il giorno in cui si è recata presso una scuola di Harlem, uno dei quartieri più popolari di New York City. Pare che, da quando i Sussex hanno lasciato la Gran Bretagna, gli inglesi abbiano iniziato a preferire sempre più William e Kate, più eleganti, pacati e istituzionali.

Ma Harry ci sta mettendo del suo! Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti d’America, il Duca di Sussex avrebbe preso una clamorosa decisione, destinata a creare tanti malumori e a far discutere i sudditi britannici. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché sta per nascere un’altra grande polemica all’interno della Royal Family.

Harry, la sua decisione sull’evento dedicato a Lady Diana

Chi sperava di rivedere il Principe Harry ricongiungersi con la sua famiglia dovrà ancora aspettare. Il marito di Meghan Markle, almeno per il momento, non ha nessuna intenzione di ritornare in Gran Bretagna, nemmeno in maniera temporanea. Negli ultimi mesi, Harry è tornato a casa per un paio di eventi, ma pare che stavolta le cose andranno diversamente.

Harry è tornato in Inghilterra in occasione del funerale di Filippo di Edimburgo e quando è stata inaugurata una statua in onore di sua madre. Il monumento è stato installato nei giardini di Kensington Palace in occasione del sessantesimo compleanno di Diana Spencer. In questa occasione, Harry ha potuto incontrare suo fratello William dopo tanti mesi.

I rapporti tra i due fratelli sarebbero ai minimi termini e, per questo motivo, il Principe Harry non prenderà parte ad un evento dedicato a sua madre Diana. Quest’anno si celebra il sessantesimo anno dalla sua nascita e sono stati organizzate alcune manifestazioni ufficiali all’interno dei palazzi reali.

Secondo l’esperta statunitense Christina Garibaldi, i Sussex non parteciperanno alla serata: “Meghan non vuole andare perché Lilibet è ancora troppo piccola, mentre ci sarà sicuramente Elton John, da sempre vicino a Diana. Ogni giorno vorremmo che Diana fosse ancora con noi, la sua assenza è ancora molto pesante”.