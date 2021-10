Belen Rodriguez rompe il silenzio su Antonino Spinalbese: tutta la verità

Belen Rodriguez non si nasconde più e nelle scorse ore ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Antonino Spinalbese svelando tutta la verità.

Belen Rodriguez è tornata di nuovo al centro al gossip dopo la nascita di sua figlia Luna Marì. Il motivo? Nell’aria da qualche tempo si iniziava a respirare aria di crisi tra lei e Antonino Spinalbese. In quanto i due, che apparivano sempre insieme sui social, sembrano più distanti che mai e i suoi fedeli sostenitori hanno subito iniziato a sospettare che le cose tra loro non stessero proseguendo nel verso giusto.

Nelle scorse ore però la bella modella argentina ha scelto di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram, rivelando finalmente le cose come stanno tra lei e il suo nuovo compagno.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati? Ecco la versione della conduttrice di Tu sì que vales, che lascia decisamente poco spazio all’immagine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Belen Rodríguez, ufficiale: accade tutto due mesi dopo il parto

Antonino Spinalbes e Belen Rodriguez, amore al capolinea? Lei rompe il silenzio

Belen Rodriguez nelle scorse ore ha deciso di rompere il silenzio, rivelando come stanno realmente le cose tra lei e Antonino Spinalbese, visto che il gossip li vedeva lontani dopo poco più di un anno di amore e la nascita della piccola Luna Marie.

La bella modella argentina ha lasciato decisamente poco spazio all’immaginazione, facendo intendere che l’amore tra lei e l’ex hairstylist sia giunto al capolinea. In quanto non avrebbe avuto la voglia e la volontà di voler lottare per stare al suo fianco, senza affrontare i problemi in cui ci si imbatte durante il corso della propria vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gianmaria Antinolfi, chi è: età, altezza e i flirt con Belen e Dayane Mello

“Resti single fin quando non trovi una persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul viso che non noterai a causa della pioggia” ha esordito Belen nelle sue Instagram stories, lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione. “Ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sperava di trovare” ha poi concluso, rompendo il silenzio in merito al gossip che girava sulla sua vita sentimentale e quella di Antonino.

Spinalbese, d’altro canto, almeno per il momento, ha preferito non commentare il tutto, ma la fine del loro amore sembra ormai essere più che ufficiale e c’è chi sogna, o forse si illude, di un possibile ritorno di fiamma tra la bella modella argentina e Stefano De Martino. Coppia che il grande pubblico non ha mai del tutto dimenticato e che continua ad amare, anche se i due si sono lasciati ormai tempo fa.