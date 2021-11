Sonia Bruganelli non si trattiene e sbugiarda Raffaella Fico dopo il GF Vip

Sonia Bruganelli non è riuscita a trattenersi, sbugiardando Raffaella Fico dopo la denuncia di quest’ultima ai danni di Soleil Sorge.

Sonia Bruganelli è senza dubbio una delle opinioniste più irriverenti del piccolo schermo degli italiani e probabilmente è questo suo lato ad essere maggiormente apprezzato dai telespettatori.

La moglie di Paolo Bonolis non si è mai nascosta dietro ad un dito. Anche al costo di risultare scomoda. Tant’è che in più di un’occasione ha difeso Soleil Sorge, affermando sì che lei sia una provocatrice nata ma che senza di lei il reality show di canale 5 avrebbe un sapore del tutto diverso.

Sonia ha difeso Soleil anche dallo scontro con Raffaella Fico. Quest’ultima ha voluto portare in tribunale la sua compagna di viaggio per averle detto “Bye Bitc*” non appena è stata eliminata e non vuole che sua figlia veda sua madre appellata in tale modo in diretta tv. Questa scelta però non ha fatto impazzire la Bruganelli che ha subito sbugiardato Raffaella Fico dopo il GF Vip.

Raffaella Fico smascherata da Sonia Bruganelli: il retroscena che non ti aspetti

Raffaella Fico ha trovato altamente offensive le parole utilizzate da Soleil Sorge nei suoi confronti al momento della sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e Sonia Bruganelli concorda con lei che non sia stata un’uscita elegantissima, ma lo trova un motivo davvero futile per finire in tribunale, ma non solo.

In rete è spuntato un video dell’opinionista di Alfonso Signorini che sbugiarda la modella, che si era detta preoccupata di cosa potesse pensare la figlia quando ci sarebbero alcune vecchie dichiarazioni che probabilmente sono considerate peggiori del saluto fattole da Soleil.

“Ma è lei che ha messo in palio la sua verginità?” ha chiesto in maniera retorica la Bruganelli. “Ecco magari quelle sono cose che sarebbe opportuno che non leggesse la figlia“ ha poi proseguito con la sua solita schietta. “Per il resto son tutte stron**te” ha infine concluso.

Sonia Bruganelli ha sbugiardato Raffaella Fico, ma come replicherà quest’ultima di fronte alle sue parole? Staremo a vedere.