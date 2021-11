Filippo Gili, fidanzato Vanessa Scalera: la passione che li unisce

Ecco chi è Filippo Gili, dal 2006 compagno dell’attrice Vanessa Scalera resa celebre dalla fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”

L’attrice Vanessa Scalera è entrata rapidamente nel cuore del pubblico italiano. La sua interpretazione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ha avuto un grandissimo successo. Si tratta dell’omonima fiction a tema investigativo ambientata a Matera. Nella serie l’attrice è protagonista assoluta, con uno stile molto personale e la grande simpatia.

Molti si chiedono se l’attrice, nella sua vita privata, sia sposata e abbia figli. L’attrice sta insieme a Filippo Gili, anche lui attore. La loro relazione dura ormai da più di 10 anni, visto che si sono messi insieme nel 2006. Tuttavia non hanno figli e non si sono sposati. A precisa domanda ricevuta a Domenica In, l’attrice ha risposto: “Ci sposiamo? Ma no”, facendo capire che l’ipotesi non sia per nulla in calendario.

Vanessa Scalera: ecco chi è il fidanzato di “Imma Tatarani”

Il suo compagno è stato visto in Buongiorno Mamma, fiction di Canale 5 di grande successo anch’essa. L’attore, romano di 55 anni, è diplomato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica silvio D’Amico. E’ stato visto spesso in teatro, dove ha diretto anche molti spettacoli: Porte chiuse di Sartre, Spettri di Ibsen, Oreste, scritto a quattro mani con Marco Bellocchio, Amleto con Daniele Pecci, Aspettando Godot di Beckett, Il gabbiano e Tre sorelle di Cechov, Antigone di Sofocle.

Ha anche scritto diverse opere di teatro, ma anche sceneggiature cinematografiche e ha diretto il film tv Casa di Bambola e alcuni cortometraggi. Sicuramente, la sua partecipazione a “Buongiorno Mamma” lo ha reso noto al grande pubblico. La nuova stagione di Imma Tatarani è attualmente in onda su Rai 1.