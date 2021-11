Avete mai visto i figli di Barbara D’Urso? Bellissimi come la mamma

Barbara d’Urso, oltre ad essere una conduttrice di successo, è anche una mamma esemplare. Avete mai visto i suoi due figli?

Barbara d’Urso è senza dubbio una delle conduttrice più popolari del piccolo schermo degli italiani. Nonostante sia molto tempo in onda, grazie ai suoi programmi, tiene molto alla sua vita privata. Tant’è che di lei non si hanno a disposizione tantissime informazioni, ma una cosa è certa: è innamoratissima dei suoi due figli.

Storico è il suo saluto dove ammette che il suo appartiene prima a loro e poi al suo pubblico, facendo nascere di giorno in giorno una certa curiosità nei telespettatori di volerli conoscere. Anche se loro si sono dimostrati essere sempre molto riservati e poca voglia di avere a che fare con il mondo dello spettacolo, ma niente paura perché la vostra curiosità può essere saziata: ecco i figli di Barbara d’Urso.

Emanuele e Giammauro Berardi: chi sono i figli di Barbara d’Urso

I figli di Barbara d’Urso sono Giammauro e Emanuele Berardi. I due sono nati nati dalla relazione della bella conduttrice partenopea avuta con Mauro Berardi, un famoso produttore a livello cinematografico.

I due, come abbiamo avuto modo di anticiparvi, hanno due vite che non hanno nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Giammauro, il figlio maggiore della d’Urso, lavora come medico e spesso è partito nelle zone di guerra a soccorrere tutti i feriti o i civili del posto. Emanuele, invece, lavora come fotografo e qualche volta è apparso sul piccolo schermo degli italiani.

Celebre, infatti, è lo scherzo organizzato ai danni di sua madre durante l’ultima edizione di Scherzi a Parte condotta da Paolo Bonolis, in cui le ha fatto credere di averle rovinare casa. Il tutto è avvenuto durante una diretta di Domenica Live, mandando su di giri Barbara.

Giammauro ed Emanuele sono gli unici due uomini che, almeno per il momento, hanno rapito il cuore della bella conduttrice partenopea.