Che Dio ci aiuti 7, doccia fredda per i fan: l’addio più doloroso è vicino

Doccia fredda per i fan di Che Dio ci aiuti 7. Arriva l’addio più doloroso

Che Dio ci aiuti è una serie televisiva firmata dalla Rai e racconta la storia di Suor Angela, una ex carcerate che decide di salvare il suo convento trasformandolo in un moderno convitto universitario.

Tanti personaggi, amici e storie d’amore sotto l’assoluto controllo della temibile Suor Costanza.

La sesta stagione della sitcom si è conclusa con la messa in onda dell’ultima episodio l’11 marzo e la Rai non ha dubbi sul registrare la settima stagione.

Sembra, però, che una delle protagoniste di Che Dio ci aiuti mancherà nella settima edizione. Ecco che arriva l’addio doloroso per i fan.

Scopriamo chi abbandonerà il cast diChe Dio ci aiuti 7

Che Dio ci aiuti 7: l’addio doloroso distrugge i fan

Arriva l’addio doloroso sul set di Che Dio ci aiuti 7 e sembra che sia proprio Elena Sofia Ricci, nella serie Suor Angela, a volere abbandonare.

Del resto si sa, l’attrice non ama fare sempre lo stesso personaggio, come fece anche per I Cesaroni decidendo di abbandonare per poi tornare per qualche puntata sporadica per poi abbandonare di nuovo.

Elena Sofia ha sempre detto che ama indossare gli abiti di Suor Angela e si è molto affezionata al cast e proprio per questo i fan della serie speravano che non avrebbe mai lasciato il set.

La conferma della settima stagione di Che Dio ci aiuti tarda ad arrivare. Sembra che il motivo sia proprio a causa dell‘addio doloroso di Suor Angela.

Gli sceneggiatori sono in balia degli eventi in attesa di scrivere la nuova sceneggiatura e tutto tace.

Nelle ultime settimane, però, arriva la conferma da Valeria Fabrizi, nel ruolo di Suor Costanza, che ha annunciato che tornerà sul set per la prossima stagione della serie Rai.

Ad annunciare la notizia dell‘addio doloroso della Ricci ci pensa la pagina Di Più Tv: “La Ricci ha chiesto espressamente alla produzione di prepararsi al suo addio“.

Elena Sofia non dirà addio subito, ma sarà fatto in modo graduale. “Suor Angela non può sparire dall’oggi al domani, senza spiegazioni: nella prossima serie, dunque, la vedremo. Ma la vedremo meno. Gli sceneggiatori la stanno accontentando concentrando la presenza di Suor Angela in alcune puntate” scrive la pagina.

La domanda sorge spontanea: chi prenderà il ruolo di protagonista? Si pensa che l’attrice Francesca Chillemi, nel ruolo di Azzurra, prenderà il posto di Suor Angela dopo aver preso i voti.

Solo dopo ciò, Elena Sofia saluterà il Convento degli Angeli e il pubblico.

I fan sono in crisi per questo addio doloroso di Suor Angela sul set di Che Dio ci aiuti 7. La notizia che, però, Azzurra prenderà il suo posto, rallegra di molto gli animi