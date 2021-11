Che Dio ci aiuti 7: clamorosi ritorni dal passato? I fan sognano

Partono le riprese della nuova stagione di Che Dio ci aiuti 7. Lo conferma la protagonista che interpreta suor Costanza, Valeria Fabrizi

Una delle serie di maggior successo della Rai è senza dubbio “Che Dio ci aiuti”. La popolare fiction ambientata in un convento si appresta a tornare con la sua settima stagione, dopo i grandi risultati della sesta edizione, andata in onda nei mesi scorsi. Stanno per cominciare le riprese della fiction, e la conferma arriva direttamente da una grande protagonista: la grande attrice Valeria Fabrizi, che interpreta il ruolo di Suor Costanza.

C’è attesa per le novità in arrivo, e l’attrice ha spiegato che prima si dedicherà all’impegno con “Ballando con le Stelle” e poi comincerà a girare le scene in cui è impegnata in questa prima fase di lavorazione. La “ballerina” Valeria, nonostante non sia più una ragazzina, se la sta cavando molto bene nello show di Rai 1, e il suo cammino potrebbe essere più lungo del previsto. Ma come la stessa Fabrizi ha precisato, le riprese vere e proprie inizieranno a gennaio, e quindi c’è tempo perché il programma di Milly Carlucci terminerà molto tempo prima.

Che Dio ci aiuti, in arrivo novità clamorose

L’attesa delle nuove puntate è per il 2022, ma è possibile che si arrivi anche al 2023. Purtroppo, la cattiva notizia per i fan è l’assenza della vera protagonista, vale a dire Elena Sofia Ricci che si dedicherà ad altri progetti. Non ci sarà neanche Diana del Bufalo. Personaggi importanti che saranno rimpiazzati da altri importanti.

Tuttavia è incerta anche la presenza della splendida Francesca Chillemi, attualmente impegnata in un’altra fiction, “Viola come il mare”, assieme a Can Yaman. Tra l’altro, proprio il turco sembra essere candidato a entrare ufficialmente nel cast di Che Dio ci aiuti. Si parla di un ruolo importante per Serena Rossi, che potrebbe rimpiazzare proprio la Ricci, anche se l’attrice napoletana è impegnata con Mina Settembre 2, anch’essa in arrivo nella prossima stagione.