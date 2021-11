Dramma in casa Henger: tra Eva e Mercedes non è più come prima

Eva e Mercedes Henger sono in rotta di collisione: continuano a litigare! Il motivo questa volta coinvolge anche altre persone, che questa sia la volta buona di una separazione senza alcuna possibilità futura di riconciliazione?

Casa Henger continua ad essere protagonista dei litigi delle due donne. Si sa che il rapporto tra mamma e figlia è molto particolare, soprattutto non è avulso da litigi. Nel loro caso però, la situazione continua a degenerare in situazioni troppo complicate e difficili da risolvere. Questa volta Eva sbotta violentemente e lanca altre accuse a Mercedes.

Eva e Mercedes Henger sono due donne con le idee molto chiare, per via del loro carattere che a volte si rivela essere un po’ troppo cocciuto. Più volte sono state protagoniste di litigi, non solo tra loro, ma anche con altri noti e conosciuti personaggi del mondo dello spettacolo.

Di recente, è stata proprio la mamma ad essere al centro dell’attenzione, proprio a causa di una confessione scioccante per il pubblico che la segue, il motivo? Stava per morire!

Reduce dalla terribile rivelazione, la donna continua ad accusare la figlia perché ha causato molto malessere anche per un’altra persona.

Eva e Mercedes Henger sono scoppiate, ecco perché!

Nonostante litighino la figli e la mamma sono molto simili tra loro sia per estetica che per carattere, testimonia ciò il successo degli scatti nei social di Mercedes. Mamma e figlia non la smettono di litigare, questo è risaputo, ma nessuno era a conoscenza del fatto che il loro litigio ha portato tanta sofferenza ad un altro membro della famiglia. Certo è che in tutte le famiglie ci sono litigi, ma questa volta le due hanno davvero esagerato, perché i traumi potrebbero essere difficili da superare.

Reduci da una cena familiare, tutti hanno pensato alla loro pace. Le due hanno litigato perché Eva non accetta, quello che ormai però è un ex, Luca Perecchi fidanzato per il suo punto di vista troppo aggressivo per la figlia Mercedes, la quale invece non tollera più le continue intromissioni della madre.

Al matrimonio della mamma della showgirl il 18 settembre le due si sono incontrate, ma nessuna pace è stata fatta.

Niente è come sembra, perché hanno continuato a litigare! Specialmente perché la mamma difende a spada tratta la piccola Jennifer, la figlia più piccolina che ha dovuto subire le conseguenze della terribile situazione perpetrata finora.

La piccola è più volte scoppiata a piangere, che sia il catalizzatore per incentivare la pace tra le due?