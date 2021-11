Resa dei conti per Tommaso Zorzi: la verità viene finalmente a galla

Tommaso Zorzi, pronto a partire con Drag Race Italia, ha deciso di rivelare tutta la verità. Senza nascondersi dietro ad un dito.

Tommaso Zorzi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Dopo aver vinto la scorsa edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, festeggiando ben sei mesi consecutivi all’interno della casa più spiata d’Italia, ed aver ricoperto il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, è pronto a debuttare a Drag Race Italia, la versione nostrana del format portato al successo da Rupaul.

In occasione del lancio di questo nuovo progetto. Zorzi ha concesso un’intervista al settimanale Chi dove non si è di certo risparmiato, rivelando in che rapporti è rimasto con i suoi ex compagni di viaggio. Se dopo il GF Vip le amicizie sono terminate e se con lo spegnersi dei riflettori, si sono spenti tutti i rapporti.

Tommaso Zorzi senza freni ha raccontato in che rapporti è rimasto con il resto del cast selezionato da Alfonso Signorini.

Tommaso Zorzi un fiume in piena sui suoi compagni di viaggio al GF Vip

Tommaso Zorzi, durante il corso dell’intervista, ha ammesso senza troppi peli sulla lingua con chi è rimasto in ottimi rapporti dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e con chi ha chiuso ogni tipo di conoscenza. Nonostante durante il corso di quei mesi insieme, sembrava si fosse creata una certa sintonia. Anzi, anche qualcosa di più.

“Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta“ ha ammesso a brucia pelo, rivelando che con loro i rapporti sono continuati a gonfie vele anche dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini su canale 5. “Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!” ha poi concluso, confermando in un certo senso che l’amicizia tra lui e Francesco Oppini è giunta in maniera definitiva al capolinea dopo il botta e risposta social di qualche mese fa.

Tommaso Zorzi dopo il GF Vip ha consolidato alcuni rapporti e lasciato correre altri.