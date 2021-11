Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono sei tipologie diverse di pasta: farfalle, conchiglie, fettuccine, fusilli, penne e spaghetti. Quale tra queste sei tipologie di pasta preferisci? Quale ti piace di più?

Dovrai semplicemente scegliere una di queste sei opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Ti potrebbe interessare anche – Test: dimmi cosa vedi per primo e scopri la tua missione nella vita

Le soluzioni del test

Hai scelto le farfalle: se hai scelto proprio questa pasta, vuol dire che sei una persona aperta ai cambiamenti. Hai una mentalità elastica e non hai problemi se devi correre un rischio per ottenere qualcosa di importante.

Hai scelto le conchiglie : se hai scelto proprio questa pasta, vuol dire che sei una persona dotata di un grande intuito. Spesso ti affidi a questa qualità per prendere decisioni importanti.

: se hai scelto proprio questa pasta, vuol dire che sei una persona dotata di un grande intuito. Spesso ti affidi a questa qualità per prendere decisioni importanti. Hai scelto le fettuccine : se hai scelto proprio questa pasta, vuol dire che sei una persona socievole. Ti piace stare in mezzo alla gente, odi la solitudine. Passare una bella serata con gli amici è sicuramente una delle cose più belle che la vita può regalarti.

: se hai scelto proprio questa pasta, vuol dire che sei una persona socievole. Ti piace stare in mezzo alla gente, odi la solitudine. Passare una bella serata con gli amici è sicuramente una delle cose più belle che la vita può regalarti. Hai scelto i fusilli : se hai scelto proprio questa pasta, vuol dire che sei una persona nervosa. Ti irriti facilmente, non riesci mai a rilassarti e hai bisogno di isolarti per ritrovare la giusta serenità.

: se hai scelto proprio questa pasta, vuol dire che sei una persona nervosa. Ti irriti facilmente, non riesci mai a rilassarti e hai bisogno di isolarti per ritrovare la giusta serenità. Penne : se hai scelto proprio questa pasta, vuol dire che sei una persona creativa. Hai grandi doti artistiche, sei un sognatore e una persona molto sensibile.

: se hai scelto proprio questa pasta, vuol dire che sei una persona creativa. Hai grandi doti artistiche, sei un sognatore e una persona molto sensibile. Hai scelto gli spaghetti: se hai scelto proprio questa pasta, vuol dire che ti piace stare in mezzo alla gente. Sei socievole, simpatico e ami passare del tempo con le persone alle quali tieni di più. A volte dai troppa importanza alle opinioni degli altri, rischiando di rovinare la serata.

Le ultime novità sulla Royal Family britannica – Una pericolosa rivale per Kate Middleton (e non è Meghan)

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua pasta preferita? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.