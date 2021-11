Uomini e Donne puntata 3/11/21: caos in studio, il cavaliere è in crisi

A Uomini e Donne è scoppiato il caos in studio e un cavaliere del Trono Over è entrato in crisi: ecco l’assurdo motivo.

In studio dopo le vicende che hanno visti protagonisti Gemma e Costabile, si passa a Marcello e Marika. I due avevano iniziato una conoscenza, ma oggi in studio comunicano di aver chiuso ogni rapporto.

La dama confida di non essere attratta da lui e di aver sentito alcune voci che lo vedrebbero già impegnato. Lui, invece, decide di concludere perchè non ha percepito alcun interesse nei suoi confronti. In studio però questo scatena un vero e proprio caos a Uomini e Donne. In quanto molti sospettano che Marika abbia usato Marcello per far ingelosire Armando, con cui usciva fino a poco tempo fa, mentre proprio Incarnato accusa il suo collega di prendere in giro tutti perchè al di fuori avrebbe una compagna a cui non farebbe altro che lanciare segnali.

Marcello in crisi a Uomini e Donne: l’accusa di Armando

Marcello spiega che lui non ha nessuno nella sua vita e che a questo punto vorrebbe tanto conoscere questa fantomatica donna, visto che la sua precedente relazione si è conclusa da un anno e che questa persona è felicemente fidanzata. Il cavaliere è visibilmente stufo dall’atteggiamento di Armando che non fa altro che tirare in ballo persone che con il programma non hanno nulla a che fare. Tant’è che Isabella Ricci interviene per difenderlo.

Armando si difende replicando di portare in studio segnalazioni che riceve in privato. In quanto queste persone gli avrebbero garantito che fino a poco tempo fa Marcello avrebbe sentito la sua ex, ma lui smentisce. Incarnato rincara la dose, affermando anche che Marika non avrebbe fatto altro che parlargli male del suo cavaliere, ma lei nega, smentendo anche di averlo usato per farlo ingelosire. Anzi, lei aggiunge che Armando le aveva chiesto di riprovarci. “Volevo soltanto farti cadere per dimostrare chi sei veramente” ha commentato lui.

Spazio anche al Trono Classico, dove Maria rivela che nel parterre degli Over c’è anche la mamma di Roberta. Quest’ultima è andata a riprendersi Luca, che ha scelto di corteggiarla di nuovo dopo il suo recente abbandono.