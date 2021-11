“Alex Belli sta sbagliando”: l’ex gieffina non si trattiene e svela tutto

Alex Belli si sta comportando male al Grande Fratello Vip? L’ex gieffina non ha dubbi e rivela come stanno realmente le cose.

Alex Belli è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini.

Di lui si è parlato per le recenti considerazioni su Aldo Montano, che hanno dato vita ad una vera e propria lite, ma anche per il bacio dato a Soleil Sorge durante la notte di Halloween. Nonostante lui abbia più volte dichiarato che non c’era alcuna malizia e che vede l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne soltanto come un’amica, quel gesto ha mandato su tutte le furie sua moglie, Delia Duran.

Oggi a poche ore dalla prossima diretta, Guenda Goria, ex gieffina e amica della star di Centovetrine, ha deciso di rompere il silenzio, rivelando come stanno le cose al di fuori del programma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: I segreti di Soleil Sorge: parla l’ex fidanzato, la gieffina con le spalle al muro

Guenda Goria rimprovera Alex Belli al Grande Fratello Vip

Guenda Goria, nonostante sia amica di Alex Belli, non le ha di certo mandate a dire, affermando che l’atteggiamento di lui nella casa del GF Vip avrebbe mandato su tutte le furie qualsiasi donna. Per questo motivo spera che dopo che Alfonso Signorini gli ha letto che cosa pensa Delia Duran del bacio con Soleil Sorge, lui possa ridimensionare il suo atteggiamento nei suoi confronti. Ecco le sue parole:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip: dopo lo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano, arriva il commento che nessuno si aspetta

“Molti di voi mi chiedono cosa ne penso di quello che sta succedendo al Gf Vip 6. Sono amica di Alex ma credo che con Delia stia sbagliando. Io la vivo da amica e vedo come fa di tutto per tutelarlo e giustificarlo. Sa che è in un gioco e tante volte ha scelto il silenzio per non interferire nel suo percorso. Lei ha a cuore il suo bene e per questo credo che Alex, da uomo, dovrebbe mettere al primo posto la sua serenità”.

“Ci sono immagini che darebbero fastidio a qualsiasi donna e che creano nella moglie sofferenza. Spero che Alex saprà rimodulare i suoi atteggiamenti per non compromettere la serenità di Delia che si sta comportando elegantemente. E se si arrabbierà con Alex avrà la mia approvazione. A volte bisogna aiutare le persone che amiamo a rientrare nei binari”.