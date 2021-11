Grande Fratello Vip, l’ammissione che cambia tutto: “Avrei voluto incontrarti prima”

Al Grande Fratello Vip è cambiata ogni cosa. La confessione del gieffino dopo la diretta non lascia alcun dubbio sul loro rapporto.

Al Grande Fratello Vip è tempo di confessioni. Il gieffino, dopo la diretta di lunedì scorso con Alfonso Signorini, ha deciso di venire allo scoperto, facendo una confidenza che non è affatto passato inosservata al pubblico del piccolo schermo che sospetta, soprattutto dopo i baci di Halloween, che tra lui e Soleil Sorge ci sia molto di più di una semplice amicizia.

Ovviamente ci riferiamo ad Alex Belli, che ha ammesso che avrebbe voluto conoscere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne molto prima di tutto questo.

Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: parole inaspettate al Grande Fratello Vip

Alex Belli, mentre si trovava in sauna con Soleil, le ha confidato che gli sarebbe piaciuto conoscerla prima e a quante occasioni hanno perso al di fuori del programma per incontrarsi. In quanto spesso si trovavano agli stessi eventi, ma in maniera involontaria non facevano altro che schivarsi, impedendo che il loro primo incontro potesse avvenire.

L’ex stella di Centovetrine ha ammesso di apprezzare tutto della Sorge, anche il suo essere maldestra e alla capacità di riuscire a farsi perdonare ogni cosa. Lei, d’altro canto, lo ha rincuorato affermando che probabilmente se si fossero conosciuti prima di entrare al GF Vip non avrebbero avuto questo legame così bello e profondo. In quanto sarebbero stati influenzati da quello che avrebbero vissuto al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Alex Belli e Soleil Sorge ribadiscono di essere soltanto amici, ma il pubblico del piccolo schermo sospetta che tra loro ci sia molto di più di una semplice amicizia e la loro vicinanza inizia anche ad infastidire Delia Duran, la moglie di lui che non ha reagito bene di fronte ai baci scambiati durante la notte di Halloween.