Pesava 318 kg, poi l’incredibile trasformazione con Vite al limite

Da 318 chili a fino a un dimagrimento da record. La trasformazione choc: ecco come è diventato il protagonista di “Vite al limite”. Un cambiamento davvero incredibile

Alcune storie dei protagonisti di Vite al Limite hanno dell’incredibile. Spesso il difficile percorso di dimagrimento e i risultati ottenuti riescono a commuovere il pubblico. Questo perché alcuni progressi sono semplicemente straordinari. Purtroppo non tutti i pazienti del dottor Nowzaradan riescono nell’impresa di perdere così tanto peso e tornare a vita a una normale. Ma sono molti quelli che ce la fanno e che riconquistano la loro libertà.

E’ il caso di un paziente che si è presentato nella clinica di Houston in condizioni drammatiche. Aveva soltanto 26 anni e viveva ad Hagerstown, in Maryland. Quando è andato dal dottor Now pesava addirittura 318 chili. L’apice si è raggiunto nell’aprile del 2016, quando il ragazzo viveva sul suo divano grazie a una pensione di invalidità.

Vite al limite, i grandi progressi di Chad hanno commosso il pubblico

Prima faceva il camionista ma ha dovuto abbandonare il lavoro. Sua moglie Ayesha ha chiesto aiuto al dottor Now per aiutarlo a guarire. Il ragazzo ha iniziato un difficile percorso di recupero, ma non è stato facile. Prima una lunga e severa dieta per raggiungere il peso minimo per potersi operare di by-pass gastrico, e poi il cambiamento epocale per la propria vita. Dai 318 chili iniziali, il giovane ha fatto progressi: in appena un anno ha perso 118 chili, arrivando a 200 e potendosi operare.

Ma dopo l’intervento è arrivata la vera svolta: Chad ha perso altri 100 chili seguendo una dieta corretta, arrivando così ha un peso di 100 kg. Di certo non un fuscello, ma un peso comune a molti uomini e compatibile con una vita serena e soprattutto senza pericoli per la salute. Il giovane ha perfino ripreso a lavorare, tornando a bordo dei suoi amati camion.