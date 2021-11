Royal Family: le preoccupazioni e i sensi di colpa di Harry

Il Principe Harry non sta passando un buon momento. Pare che le preoccupazioni e i sensi di colpa stiano prendendo il sopravvento: i dettagli

Non è un momento felice per il Principe Harry. Da quando, insieme a sua moglie, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America, è stato travolto dall’interesse dei media di tutto il mondo. Ogni giorno, sia in Gran Bretagna che negli States, diverse trasmissioni televisive e radiofoniche gli dedicano molte ore. Le notizie che riguardano i Sussex fanno inevitabilmente il giro del mondo in pochissimo tempo.

Il loro ultimo viaggio a New York City ha fatto discutere molto. Paparazzi e troupe televisive erano sempre un passo avanti rispetto alla coppia, pronti a tutto pur di strappare uno scatto esclusivo o una dichiarazione. Ma il Principe Harry non deve occuparsi solo della frenesia della sua vita, pare che recentemente abbia molte preoccupazioni. E anche qualche senso di colpa!

Dalla Gran Bretagna arrivano con insistenza diverse voci che riguardano i rapporti tra il marito di Meghan Markle e la Royal Family. Alla base ci sarebbero i rapporti con i membri della sua famiglia e qualche senso di colpa a causa di alcune decisione che, forse, oggi non avrebbe preso. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Harry preoccupato per le condizioni della regina

Le notizie sul ricovero della Regina Elisabetta hanno mandato nel panico il Principe Harry. A differenza di quanto si possa pensare, i rapporti con l’anziana sovrana sono rimasti sempre ottimi. Anche perché Queen Elizabeth ha sempre avuto un debole per il secondogenito di Diana, sin da quando era ancora molto giovane.

Pare che Harry voglia far conoscere la piccola Lilibet alla nonna e le voci di problemi di salute della vecchia regina lo spaventano molto. Harry è consumato anche dai sensi di colpa: non aver salutato suo nonno Filippo prima che morisse è una cosa che non riesce a mandare giù. Era presente ai funerali ma non gli ha potuto dare l’ultimo saluto, come è capitato ai suoi parenti residenti in Gran Bretagna.

Il magazine US Weekly riporta le preoccupazioni del Principe, ecco quanto si legge sul settimanale statunitense: “Non si perdonerebbe mai se succedesse la stessa cosa con la sua amata nonna”. Harry non vede l’ora di riabbracciare sua nonna, che non vede dal funerale del Principe di Edimburgo. E stavolta sua moglie Meghan dovrà fare di tutto per stargli accanto.