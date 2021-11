Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, reazione da brividi dopo la lettera della mamma di lui

Manuel Bortuzzo ha ricevuto una lettera da sua madre al Grande Fratello Vip e la reazione con Lulù è da brividi.

Manuel Bortuzzo, durante la diretta di ieri sera al GF Vip, ha ricevuto una lettera da parte di sua madre. La donna, senza troppi giri di parole, gli confidava di essersi sentita offesa dalle parole pronunciate da Lulù Selassiè nei suoi confronti.

La principessa, dopo avergli preso delle sigarette a sua insaputa, ha definito il nuotatore, in maniera bonaria, come un figlio di buona donna per averne tenute da parte un grosso numero, ma quest’espressione non è piaciuta alle madre di Bortuzzo che ha invitato il figlio a ragionare. Lulù si è prontamente scusata, affermando che non voleva di certo offenderla. Tant’è che è stata difesa anche da Manuel stesso e dopo la fine della diretta non sono mancate le loro reazioni da brividi su quanto accaduto.

Lulù Selassiè senza parole: la confessione di Manuel Bortuzzo spiazza

Manuel Bortuzzo ha provato a tranquillizzare Lulù al Grande Fratello Vip, rivelandole che sua madre non segue le live ma soltanto il daytime e se hanno mandato in onda soltanto quella clip è comprensibile una simile reazione da parte sua ma questo non vuol dire che boicotterà o boccerà il loro rapporto perchè è una donna che non porta rancore.

La principessa, colpita dalle parole del nuotatore che l’ha tranquillizzata anche sul conoscersi al di fuori del programma, gli ha confidato che negli scorsi giorni, ha notato un certo malumore da parte sua e che si sentiva impotente nel non porterlo aiutare.

Manuel ha ammesso che per questo motivo tende ad aprirsi poco alle persone perché consapevole di non potersi donare come vorrebbe, ma alla Selassiè questo non importa perché prova qualcosa di forte per lui.

Lulù: “Da quando ci siamo riuniti,durante il giorno ognuno si fa i cavoli suoi..” “Ci tengo così tanto a te, che vedere che stavi male a me faceva soffrire, non te l’ho detto per non darti un altro peso..”

Manuel: “Capisci perché faccio fatica a legarmi alle persone?”#gfvip pic.twitter.com/dtkg6pPDqb — BL (@rainbow20202020) November 9, 2021

Lulù e Manuel sembrerebbero aver superato tutte quelle incomprensioni iniziali e portato il loro rapporto ad uno step successivo.