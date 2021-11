GF Vip daytime 8/11/21, la resa dei conti è vicina: il faccia a faccia sconvolge tutto

Al GF Vip la resa dei conti è vicina. Questa sera ci sarà un nuovo faccia a faccia che cambierà ogni cosa, stravolgendo tutto.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e non solo per mostrare al pubblico del piccolo schermo le dinamiche che vedono protagonisti i vip, ma anche per uno speciale collegamento con Alfonso Signorini che mostrerà in anteprima ai telespettatori che cosa vedranno durante la diretta di questa sera.

Si torna a parlare della discussione tra Aldo Montano e Alex Belli. Sophie Codegoni conferma la versione dell’attore, rivelando che è stato Gianmaria ad avergli messo la pulce nell’orecchio sullo sportivo, ma i due negano. Tutto è bene ciò che finisce bene, però, perché nelle scorse ore i due hanno finalmente chiarito ogni incomprensione.

Alex Belli e Soleil Sorge: nuovo confronto al GF Vip

Si passa alla vicinanza tra Soleil Sorge ed Alex Belli. Davide ha stroncato il loro rapporto, ma loro non ci hanno trovato nulla di male in quello che è successo. Nonostante ciò l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sceglie di prendere le distanze da lui perché non vuole in alcun modo rovinare il suo matrimonio.

Spazio ad Alfonso Signorini, pronto ad anticipare ciò che vedremo questa sera al Grande Fratello Vip su canale 5. Ovviamente si partirà proprio dal rapporto tra loro due e del chiarimento avvenuto tra l’attore ed Aldo Montano. Anche se alcuni concorrenti sospettano che questa sia soltanto una pace apparente e che la guerra sia pronta a scoppiare.

Così com’è scoppiata la lite tra Soleil e Manila. Le due si sono allontanate, ma niente paura perché la Nazzaro, dopo questa cocente delusione, avrà una sorpresa nella Casa, incontrando il suo compagno Lorenzo Amoruso.

Questa sera ci sarà una sorpresa anche per Giucas Casella, che incontrerà la sua cagnolina Nina, ma prima dovrà soddisfare la sua sete di vendetta Francesca Cipriani a cui è stata strappata una ciocca di capelli, in maniera involontaria, proprio dall’illusionista.