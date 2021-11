Grande Fratello Vip, torna la guerra: arriva la resa dei conti

Al Grande Fratello Vip è scoppiata una nuova guerra tra i concorrenti. La pace sembra essere soltanto un vecchio ricordo: è caos.

Al Grande Fratello Vip sembrava essere tornato il sereno tra i concorrenti, ma al compleanno di Miriana Trevisan è scoppiata di nuovo la guerra.

Durante il corso dei festeggiamenti, la casa è stata ridotta un disastro e questo ha portato una nuova faida tra i concorrenti di Alfonso Signorini, che sicuramente durante il corso della diretta di questa sera non perderà occasione di poterne parlare, in particolar modo tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro.

L’ex Miss Italia non ha apprezzato di trovare la casa un disastro e di dover pulire da sola insieme a Miriana Trevisan, non trovando nessun aiuto da parte dei suoi compagni di viaggio. In particolar modo è rimasta ferita da una battuta di Soleil Sorge che ha acceso la miccia tra loro.

Scoppia la guerra al Grande Fratello Vip: Soleil e Manila ai ferri corti

Manila Nazzaro ha rivelato a Soleil di esserci rimasta molto male, in quanto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne le avrebbe invitata, non molto gentilmente, a pulire. Quest’ultima ha affermato che stava soltanto facendo dell’ironia, accusando la sua compagna di viaggio non averle detto subito di esserci rimasta male ma soltanto in seguito.

La discussione è degenerata in quanto, partendo dalle pulizie, la Sorge ha accusato tutti i suoi compagni di essere falsi e ipocriti, ma Manila l’ha invitata a parlare soltanto del loro rapporto e non in generale degli altri concorrenti, ma Soleil ha voluto ribadire la sua delusione in quegli istanti, lanciando una sonora frecciata dopo la discussione che ha visto protagonisti il “suo” Alex Belli e Aldo Montano, in quanto tutti si sono schierati dalla parte di quest’ultimo.

Stasera al GF Vip ne vedremo davvero delle belle, in quanto dopo il litigio tra l’attore e lo sportivo, sembrerebbe essere scoppiato il cucina gate.